РФ проводить геноцидну політику щодо корінних народів, зокрема в Криму - Зеленський на Радбезі ООН

Президент Володимир Зеленський вважає мобілізацію в Росії на війну проти України такою, що має ознаки геноциду, оскільки вважає її направленою на знищення таким чином корінних народів РФ, а також кримських татар. Про це він сказав, виступаючи через відеозв'язок на засіданні Ради безпеки ООН 27 вересня, скликаному за ініціативою України.

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"Минулого тижня я представив на Генасамблеї ООН українську формулу миру. Відповіддю Росії на цей реальний шлях до миру стало оголошення мобілізації. Причому Росія свідомо фокусує мобілізацію на корінних народах тих територій, які вона контролює", - вказав президент.

За словами Зеленського, мова йде не тільки про території Кавказу чи Сибіру, де "робиться все, щоб мобілізувати якнайбільше чоловіків саме корінних народів", а й про український Крим, який Росія захопила у 2014 році.

"Серед усіх етнічних груп Криму саме на чоловіків корінного народу – кримських татар – було розписано найбільше російських мобілізаційних повісток у пропорції до загальної чисельності. Це відверто геноцидна політика!", - зазначив він.

Нагадаємо, що схожу заяву напередодні зробив і радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, вказавши, що розглядає мобілізацію в національних республіках Росії в якості етнічних чисток.

Перед цим Зеленський заявляв, що в Україні усвідомлюють, що після оголошення мобілізації в Росії "люди в Дагестані, Бурятії, інших національних республіках і областях Росії розуміють, що їх просто кинули на смерть" і закликав до протестів або до втечі з РФ.