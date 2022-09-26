В Україні не збираються оголошувати додаткову мобілізацію - Подоляк

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявляє, що українська влада не збирається оголошувати додаткову мобілізацію у світлі мобілізації, що проводиться в Росії. Про це він сказав в інтерв'ю німецькому виданню Tagesschau.

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"На відміну від РФ, Україна - прагматична країна, і ми дивимося на математику війни. Ми точно знаємо, де і скільки людей має бути. Ми беремо до уваги підготовку та моральний дух. Ми вже створили резерви через систему територіальної оборони і активно використовуватимемо ці резерви. Сьогодні ми не зобов'язані оголошувати додаткову мобілізацію", – сказав він.

Подоляк також висловив позицію, що й втрати української армії не такі масштабні, щоб вимагати додаткової мобілізації. Загалом, за його словами, українська сторона готова до залучення Росією проти неї більшої кількості військовослужбовців.

"Щодо втрат: я думаю, що багатьом незрозуміла та форма війни, яка у нас сьогодні в Україні. У нас не так багато втрат з військового боку порівняно з Російською Федерацією. Тому що, на відміну від Росії, ми воюємо більш творчо", – зазначив радник голови ОП.

Крім того, коментуючи тему так званих "референдумів" у чотирьох областях України про їхнє входження до РФ, Подоляк висловив думку, що це необхідно їй насамперед для того, щоб легально призвати місцеве населення для війни проти України.

Зазначимо також, що американський Інститут вивчення війни допускає, що Росія зараз готується примусово мобілізувати українських військовополонених для війни вже на своєму боці. У свою чергу, російське опозиційне видання "Медуза" повідомило, що з 28 вересня чоловікам призовного віку заборонять виїжджати з РФ.