Росія готується до примусової мобілізації українських військовополонених, – ISW

Країна-агресор РФ вирішили примусово мобілізувати до своєї армії українських військовополонених, що є грубим порушенням норм Женевської конвенції.

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Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

У відомстві припускають, що російські війська готуються примусово мобілізувати українських військовополонених для війни на боці Росії.

Аналітики ISW дійшли такого висновку, так як 24 вересня російські державні пропагандистські ЗМІ повідомили, що українські військовополонені, які утримуються в колонії в окупованій Оленівці, в усній формі «просили» владу так званої «ДНР» дозволити їм воювати в добровольчому козачому батальйоні «Богдана Хмельницького» псевдореспубліки.

Крім того, пропагандисти розповсюдили відео, де українських військовополонених змушують голосувати на так званому "референдумі", який зараз проходить на окупованих територіях.

Окупанти це аргументували тим, що українські захисники отримали паспорти з пропискою в Оленівській колонії.

"Якщо росіяни примусять українських військовополонених воювати, це буде кричущим порушенням Женевської конвенції про військовополонених, яка передбачає, що “жоден військовополонений не може бути в будь-який час відправлений або затриманий у районах, де вони можуть піддаватися впливу вогню в зоні бойових дій” і не повинні “залучатися до робіт, які є шкідливими для здоров’я або небезпечними за характером”», – зазначають в ISW.

Там також повідомили, що на окупованих територіях так звані "військові комісари" виконують накази про мобілізацію, що є порушенням міжнародних умов.

Нагадаємо, що 21 вересня Україна обміняла 215 військовополонених на кума лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука.

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