Россия готовится к принудительной мобилизации украинских военнопленных, – ISW

Страна-агрессор РФ решили принудительно мобилизовать в свою армию украинских военнопленных, что является грубым нарушением норм Женевской конвенции.

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Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

В ведомстве предполагают, что российские войска готовятся принудительно мобилизовать украинских военнопленных для войны на стороне России.

Аналитики ISW пришли к такому выводу, так как 24 сентября российские государственные пропагандистские СМИ сообщили, что украинские военнопленные, содержащиеся в колонии в оккупированной Еленовке, в устной форме "просили" власть так называемой "ДНР" разрешить им воевать в добровольческом казацком батальоне "псевдореспублики".

Кроме того, пропагандисты распространили видео, где украинских военнопленных заставляют голосовать на так называемом "референдуме", проходящем сейчас на оккупированных территориях.

Оккупанты это аргументировали тем, что украинские защитники получили паспорта с пропиской в Еленовской колонии.

"Если россияне заставят украинских военнопленных воевать, это будет вопиющим нарушением Женевской конвенции о военнопленных, которая предусматривает, что ни один военнопленный не может быть в любое время отправлен или задержан в районах, где они могут подвергаться воздействию огня в зоне боевых действий" и не должны "привлекаться к работам, которые вредны для здоровья или опасны по характеру"", - отмечают в ISW.

Там также сообщили, что на оккупированных территориях так называемые "военные комиссары" выполняют приказы о мобилизации, что является нарушением международных условий.

Напомним, 21 сентября Украина обменяла 215 военнопленных на кума лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина Виктора Медведчука.

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