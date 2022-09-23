Путин не случайно объявил о мобилизации в день масштабного обмена пленными, - ISW

Масштабный обмен пленными произошел в тот же день, когда Кремль объявил о частичной мобилизации в стране. Власти России сделали это намеренно, чтобы уменьшить значение этого обмена.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

"Кремль, вероятно, попытался приуменьшить значение обмена пленными с Украиной, который крайне непопулярн среди российских националистов и пропагандистов, осуществив обмен в тот же день, когда Путин объявил о частичной мобилизации ", - отметили в ISW.

Там подчеркнули, что среди обмененных пленных вернули, в частности, защитников мариупольского завода "Азовсталь" – лидеров батальона "Азов". Их в России пропагандисты называли нацистами и широко разрекламировали их захват в плен и требовали их публичного наказания.

"Крайне правые российские блоггеры раскритиковали обмен и спросили, отказался ли Кремль от "денацификации" Украины, - одной из заявленных целей российского вторжения", - говорится в отчете.

Кроме того, аналитики отмечают, что среди россиян жесткий подход власти к мобилизации вызывает публичный гнев и недоверие по всей РФ.

"Деспотичный подход Кремля к частичной мобилизации может успешно удовлетворить внутреннюю квоту по мобилизованному персоналу, но вряд ли приведет к появлению эффективных солдат и вызывает значительную негативную реакцию внутри страны", — говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что власти РФ уже нарушили обещание мобилизовывать только тех россиян, у которых есть опыт военной службы.

"Российские власти под надуманными предлогами насильно вербуют российских граждан для участия в боевых действиях в Украине, нарушая обещание Кремля набирать только тех, кто имеет военный опыт. Российские власти также демонстративно мобилизуют персонал (например, протестующих), который вступит в войну в Украине с ужасным моральным духом", - отмечают в ISW.

Ранее в ISW сообщали, что объявленная лидером страны-агрессора РФ частичная мобилизация не повлияет на ход войны в ближайшие месяцы и не лишит Украину возможности освободить большинство оккупированных территорий до наступления зимы.