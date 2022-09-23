Путін не випадково оголосив про мобілізацію в день масштабного обміну полоненими, - ISW

Масштабний обмін полоненими відбувся в той же день, коли Кремль оголосив про часткову мобілізаію в країні. Влада Росії зробила це навмисно, аби применшити значення цього обміну.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Кремль, ймовірно, спробував применшити значення обміну полоненими з Україною, який є вкрай непопулярним серед російських націоналістів і блогерів та пропагандистів, здійснивши обмін того ж дня, коли Путін оголосив про часткову мобілізацію", - зазначили в ISW.

Там наголосили, що серед обміняних полонених повернули, зокрема, захисників маріупольського заводу "Азовсталь" - лідерів батальйону "Азов". Їх в Росії пропагандисти називали нацистами і широко розрекламували їх захоплення в полон і вимагали їхнього публічного покарання.

"Вкрай праві російські блогери розкритикували обмін і запитали, чи Кремль відмовився від "денацифікації" України, - однієї із заявлених цілей російського вторгнення", - йдеться у звіті.

Крім того, аналітики зазначають, що серед росіян жорсткий підхід влади до мобілізації викликає суспільний гнів та недовіру по всій РФ.

"Деспотичний підхід Кремля до часткової мобілізації може успішно задовольнити внутрішню квоту щодо мобілізованого персоналу, але навряд чи призведе до появи ефективних солдатів та викликає значну негативну реакцію всередині країни", — йдеться у повідомленні.

Аналітики зазначають, що влада РФ вже порушила обіцянку мобілізовувати лише тих росіян, які мають досвід військової служби.

"Російська влада під надуманими приводами насильно вербує російських громадян для участі в бойових діях в Україні, порушуючи обіцянку Кремля набирати лише тих, хто має військовий досвід. Російська влада також демонстративно мобілізує персонал (наприклад, протестувальників), який вступить у війну в Україні із жахливим моральним духом", — зауважують в ISW.

Раніше в ISW повідомляли, що оголошена лідером країни-агресора РФ часткова мобілізація не вплине на хід війни найближчими місяцями і не позбавить Україну можливості звільнити більшість окупованих територій до настання зими.