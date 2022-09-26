В Украине не собираются объявлять дополнительную мобилизацию - Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявляет, что украинские власти не собираются объявлять дополнительную мобилизацию в свете мобилизации, проводящейся в России. Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Tagesschau.

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"В отличие от РФ, Украина - прагматичная страна, и мы смотрим на математику войны. Мы точно знаем, где и сколько человек должно быть. Мы принимаем во внимание подготовку и моральный дух. Мы уже создали резервы через систему территориальной обороны и будем активно использовать эти резервы. Сегодня мы не обязаны объявлять дополнительную мобилизацию", - сказал он.

Подоляк также выразил позицию, что и потери украинской армии не столь масштабны, чтобы требовать дополнительной мобилизации. В целом, по его словам, украинская сторона готова к задействованию Россией против нее большего количества военнослужащих.

"Что касается потерь: я думаю, что многим непонятна та форма войны, которая у нас сегодня в Украине. У нас не так много потерь с военной стороны по сравнению с Российской Федерацией. Потому что, в отличие от России, мы воюем более творчески", - отметил советник главы ОП.

Кроме того, комментируя тему так называемых "референдумов" в четырех областях Украины об их вхождении в РФ, Подоляк выразил мнение, что это необходимо ей прежде всего для того, чтобы легально призвать местное население для войны против Украины.

Отметим также, что американский Институт изучения войны предполагает, что Россия сейчас готовятся принудительно мобилизовать украинских военнопленных для войны на стороне России. В свою очередь российское оппозиционное издание "Медуза" сообщило, что с 28 сентября мужчинам призывного возраста запретят выезжать из РФ.