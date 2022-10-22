В Україні створять онлайн-платформу для вивчення кримськотатарської мови

У межах реалізації Стратегії розвитку кримськотатарської мови на 2022-2032 роки в Україні створять Національний корпус кримськотатарської мови (НККМ), який буде представлений онлайн-платформою для вивчення кримськотатарської мови.

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Про це 22 жовтня повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, яке і стало ініціатором запуску такої платформи.

НККМ виконуватиме функцію відкритої бази даних навчально-освітніх, наукових та інших матеріалів кримськотатарською мовою.

"Мета проєкту — зробити кримськотатарську мову широковживаною і забезпечити її дослідження та сталий розвиток", — пояснили у відомстві.

Ініціатори проєкту очікують, що запуск НККМ також призведе до впровадження кримськотатарської мови в операційних системах та онлайн перекладачах.

Зазначимо, що ЮНЕСКО внесла кримськотатарську до списку мов, які перебувають під серйозною загрозою.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський нещодавно заявив, що РФ проводить геноцидну політику щодо корінних народів, зокрема в Криму. Йдеться про мобілізацію, яку оголосили в РФ та проводять на окупованих територіях України. На думку президента, вона направлена на знищення таким чином корінних народів РФ, а також кримських татар.

Схожу заяву напередодні зробив і радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, вказавши, що розглядає мобілізацію в національних республіках Росії в якості етнічних чисток.