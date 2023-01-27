В Киево-Могилянской академии запретили говорить на русском языке

Национальный университет "Киево-Могилянская академия" запретил всем находящимся на ее территории употреблять русский язык. Об этом заявил на своей странице в Facebook член наблюдательного совета НаУКМА и бывший вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

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По его словам, соответствующая норма прописана в новых правилах внутреннего распорядка НаУКМА, утвержденных 27 января на 40-й сессии Академической конференции университета.

"Если преподавание на русском не ведется в университете уже очень давно, то теперь запрет касается и общения между собой языком оккупантов в Могилянке. Это касается абсолютно всех: преподавателей, студентов, административного персонала", - написал Зубко.

Кроме того, он сообщил, что в новых правилах, "принимать которые толкают требования и вызовы времени", прописаны нормы по дистанционному обучению и его цифровым форматам, гибким формам рабочих графиков, учету рабочего времени и тому подобное.

Отметим, что статья 10 Конституции Украины гарантирует свободное развитие, использование и защиту в Украине русского языка. Более того, согласно статье 161 Уголовного кодекса, прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных привилегий граждан по языковым признакам считается в Украине преступлением.

За это предусмотрено наказание в виде штрафа от 200 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Напомним также, что в ноябре Киевский городской совет полностью исключил русский язык из учебных программ коммунальных заведений дошкольного и общего среднего образования.

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