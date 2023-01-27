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В Києво-Могилянській академії заборонили говорити на російській мові
Національний університет "Києво-Могилянська академія" заборонив усім особам, що знаходяться на її території, вживати російську мову. Про це заявив на своїй сторінці в Facebook член наглядової ради НаУКМА та колишній віце-прем'єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко.
За його словами, відповідна норма прописана у нових правилах внутрішнього розпорядку НаУКМА, які були затверджені 27 січня на 40-й сесії Академічної конференції університету.
"Якщо викладання російською не ведеться в університеті вже дуже давно, то тепер заборона стосується і спілкування між собою мовою окупантів у Могилянці. Це стосується абсолютно всіх: викладачів, студентів, адміністративного персоналу", - написав Зубко.
Крім того, він повідомив, що у нових правилах, "приймати які штовхають вимоги і виклики часу", прописані норми щодо дистанційного навчання та його цифрових форматів, гнучких форм робочих графіків, обліку робочого часу тощо.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Зазначимо, що стаття 10 Конституції України гарантує вільний розвиток, використання і захист в Україні російської мови. Більш того, згідно зі статтею 161 Кримінального кодексу, пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за мовними ознаками вважається в Україні злочином.
За це передбачено покарання у вигляді штрафу від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
Нагадаємо також, що в листопаді Київська міська рада повністю виключила російську мову з навчальних програм комунальних закладів дошкільної та загальної середньої освіти.
Джерело фото: ua.depositphotos.com