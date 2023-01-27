В Києво-Могилянській академії заборонили говорити на російській мові

Національний університет "Києво-Могилянська академія" заборонив усім особам, що знаходяться на її території, вживати російську мову. Про це заявив на своїй сторінці в Facebook член наглядової ради НаУКМА та колишній віце-прем'єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

За його словами, відповідна норма прописана у нових правилах внутрішнього розпорядку НаУКМА, які були затверджені 27 січня на 40-й сесії Академічної конференції університету.

"Якщо викладання російською не ведеться в університеті вже дуже давно, то тепер заборона стосується і спілкування між собою мовою окупантів у Могилянці. Це стосується абсолютно всіх: викладачів, студентів, адміністративного персоналу", - написав Зубко.

Крім того, він повідомив, що у нових правилах, "приймати які штовхають вимоги і виклики часу", прописані норми щодо дистанційного навчання та його цифрових форматів, гнучких форм робочих графіків, обліку робочого часу тощо.

Зазначимо, що стаття 10 Конституції України гарантує вільний розвиток, використання і захист в Україні російської мови. Більш того, згідно зі статтею 161 Кримінального кодексу, пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за мовними ознаками вважається в Україні злочином.

За це передбачено покарання у вигляді штрафу від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо також, що в листопаді Київська міська рада повністю виключила російську мову з навчальних програм комунальних закладів дошкільної та загальної середньої освіти.

Джерело фото: ua.depositphotos.com