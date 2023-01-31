В Украине могут включить польский язык в список предметов ВНО

Украинские власти обсуждают возможность включения польского языка в перечень учебных предметов, по которым проводится внешнее независимое оценивание, заявляя, что к зеркальному решению уже готова Польша.

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Об этом, в частности, шла речь на совещании вице-премьер-министра - министра по реинтеграции оккупированных территории Ирины Верещук с представителями Министерства образования и науки и Украинского центра оценивания качества образования относительно необходимости тесного гуманитарного и образовательного взаимодействия Украины и европейских государств, прежде всего Польши.

"Объединение с поляками – залог устойчивого развития и безопасности. Образование и язык – это главные инструменты, с которых начинается такое объединение. Мы должны переходить к конкретным действиям, чтобы интегрироваться в европейское пространство. Первый шаг – изучение языков стран-соседей. И этот шаг должен быть обоюдным: поляки готовы включить украинский язык как иностранный в список учебных предметов", - заявила Верещук.

Вместе с тем, по ее словам, украинская сторона должна разработать стратегию сдачи экзаменов по польскому языку, и если для этого нужно вносить изменения в законодательство, необходимо начинать этот процесс уже сейчас.

Отмечается, что в настоящее время в Минобразования прорабатывают алгоритм признания и зачисления результатов Egzamin maturalny при поступлении граждан Польши в украинские учебные заведения.

Вице-премьер выразила поддержку зарегистрированному в парламенте правительственному законопроекту №8228-1, которым предусмотрено продлить на 2023 год отмену государственной итоговой аттестации и ВНО как конкурсного критерия доступа к образовательным учреждениям. Она подчеркнула, что это упростит как украинцам, так и полякам процесс поступления в украинские и польские учебные заведения.

В свою очередь представители Минобразования сообщили об условиях поступления для украинских выпускников в польские учебные заведения. Так, в Польше признаются украинские документы о базовом общем среднем образовании (аттестаты об окончании 9-го класса), равно как и результаты ВНО засчитываются для поступления в польские высшие учебные заведения.

Напомним, что в конце июля 2022 года Верховная Рада приняла закон об установлении особого статуса граждан Польши в Украине, который вступил в силу 16 сентября.

Согласно ему, поляки получили право становиться налогоплательщиками в Украине, вести хозяйственную деятельность и получать образование (в том числе за бюджетные средства или с получением льготных кредитов на оплату обучения) наравне с украинскими гражданами.