Польша изменила правила пребывания и оказания помощи украинским беженцам

Сейм Польши проголосовал за изменения в закон о помощи украинцам, спасающимся от войны в Украине. Теперь украинцы смогут бесплатно проживать в местах временного размещения только в первые 120 дней с момента первого приезда в Польшу.

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Об этом сообщает Укринформ.

Отмечается, что за принятие изменений проголосовали 429 депутатов Сейма, девять было против, 13 воздержались.

Правки предусматривают, в частности, введение собственного участия в оплате за проживание, а также ограничение соцвыплат при выезде украинцев из Польши.

Закон предусматривает, что украинцы смогут бесплатно проживать в местах временного размещения только в первые 120 дней с момента первого приезда в Польшу. После этого украинцы будут платить за проживание в таких местах.

Изменениями также предусматривается, что граждане Украины, проживающие в таких местах в Польше более 120 дней, с марта 2023 вынуждены будут платить 50% средств собственного содержания, но не более 40 злотых в сутки (более 300 грн).

С мая 2023 года им придется покрывать 75% средств проживания, но не более 60 злотых в сутки (500 грн). В то же время это не касается уязвимых категорий: инвалидов, лиц пенсионного возраста, беременных, женщин с детьми до года, женщин с тремя детьми и более, лиц в сложной ситуации. Они и дальше будут проживать в таких местах бесплатно.

Другие изменения предполагают "заморозку" выплат социальной помощи гражданам Украины в момент выезда из Польши. Это положение будет предусматривать, что если кто-нибудь будет каждый раз выезжать из Польши, то социальная помощь, которую выплачивают гмины (административная единица Польши) или ZUS, будет замораживаться.

Если пребывание вне Польши составит более 30 дней, то гражданин Украины потеряет предоставленный статус, поэтому потеряет право на социальную помощь. Социальный статус может быть восстановлен в случае, если украинец снова будет убегать от войны в Украине в результате военных действий на территории страны.

Из спецзакона удалено положение об упрощенном порядке получения вида на временное проживание в Польше (до трех лет). Однако спецзакон гарантирует легальное пребывание в Польши украинским беженцам в течение 1,5 года, начиная с 24 февраля этого года - до 24 августа 2023 года.

С 1 апреля 2023 года украинцы все же смогут обращаться за видом на временное проживание в Польше, если они здесь трудоустроились или открыли собственный бизнес.

Украинцы, которые спасаются от войны, теперь будут иметь только 30 дней, а не 90, как было раньше, на получение польского идентификационного кода (PESEL).

Принятый документ также предусматривает выделение в 2023 году из Фонда помощи 2 млрд. злотых (17 млрд грн) на образование для украинцев в Польше. Кроме того, средства из этого фонда можно будет выделить на оцифровку объектов материального и нематериального наследия Украины и потребности польского Красного Креста.

Теперь изменения в спецзакон о помощи украинцам направят на рассмотрение Сената Польши. Ожидается, что он вступит в силу с 1 января будущего года.

В Польше сейчас может находиться до 3,5 млн. украинцев, из которых до 1,3 млн. прибыли в страну после 24 февраля.

Отметим, из-за атак РФ на объекты энергетической инфраструктуры в Украине Восточная Европа готовится к новой волне украинских беженцев .

Также расходы украинцев за рубежом в 2022 году достигли $2 млрд в месяц, что в три раза больше по сравнению с предыдущим годом. Украинцы берут инициативу в свои руки, быстро интегрируются в общество, находят работу, платят налоги приютившим их странам и тратят заработанные средства. Благодаря вкладу украинских мигрантов ВВП в Эстонии, Польше и Чехии в 2026 году будет на 2,2-2,3% больше, чем в сценарии без миграции.