Польща змінила правила перебування та надання допомоги українським біженцям

Сейм Польщі проголосував за зміни до закону про допомогу українцям, які рятуються від війни в Україні. Тепер українці зможуть безплатно мешкати у місцях тимчасового розміщення лише у перші 120 днів з моменту першого приїзду до Польщі.

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Про це повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що за ухвалення змін проголосували 429 депутатів Сейму, дев'ять було проти, 13 утрималися.

Правки передбачають, зокрема, запровадження власної участі в оплаті за проживання, а також обмеження соцвиплат у разі виїзду українців із Польщі.

Законом передбачається, що українці зможуть безкоштовно проживати у місцях тимчасового розміщення лише упродовж перших 120 днів від моменту першого приїзду до Польщі. Після цього українці платитимуть за проживання у таких місцях.

Змінами також передбачається, що громадяни України, які проживають у таких місцях в Польщі понад 120 днів, з березня 2023 року змушені будуть платити 50% коштів власного утримання, але не більш як 40 злотих на добу (понад 300 грн).

Із травня 2023 року їм треба буде покривати 75% коштів проживання, але не більш як 60 злотих на добу (500 грн). Водночас це не стосуватиметься вразливих категорій: інвалідів, осіб пенсійного віку, вагітних, жінок із дітьми до року, жінок із трьома дітьми та більше, осіб у складній ситуації. Вони й надалі проживатимуть у таких місцях безкоштовно.

Інші зміни передбачають "замороження" виплат соціальної допомоги громадянам України у момент виїзду з Польщі. Це положення передбачатиме, що якщо хтось щоразу виїжджатиме з Польщі, то соціальна допомога, яку виплачують гміни (адміністративна одиниця Польщі) чи ZUS, заморожуватиметься.

Якщо перебування поза межами Польщі становитиме понад 30 днів, то громадянин України втратить наданий статус, відтак втратить право на соціальну допомогу. Соціальний статус може бути поновлено у випадку, якщо українець знову утікатиме від війни в Україні у результаті воєнних дій на території країни.

Зі спецзакону видалено положення про спрощений порядок отримання посвідки на тимчасове проживання у Польщі (до трьох років). Однак спецзакон гарантує легальне перебування у Польщі утікачам від війни в Україні упродовж 1,5 року, починаючи з 24 лютого цього року - до 24 серпня 2023 року.

Натомість із 1 квітня 2023 року українці усе ж зможуть звертатися по посвідку на тимчасове проживання у Польщі, якщо вони тут працевлаштувалися або відкрили власний бізнес.

Українці, які рятуються від війни в Україні, відтепер матимуть лише 30 днів, а не 90 як було раніше, на отримання польського ідентифікаційного коду (PESEL).

Прийнятий документ також передбачає виділення у 2023 році з Фонду допомоги 2 млрд злотих (17 млрд грн) на освіту для українців у Польщі. Крім того, кошти з цього фонду можна буде виділити також на оцифрування об’єктів матеріальної й нематеріальної спадщини України та потреби польського Червоного Хреста.

Наразі зміни до спецзакону про допомогу українцям направлять на розгляд Сенату Польщі. Очікується, що він набере чинності з 1 січня наступного року.

У Польщі зараз може перебувати до 3,5 млн українців, з яких до 1,3 млн прибули до країни після 24 лютого.

Зазначимо, через атаки РФ на об'єкти енергетичної інфраструктури в Україні Східна Європа готується до нової хвилі українських біженців.

Також витрати українців за кордоном у 2022 році досягли $2 млрд на місяць, що утричі більше порівняно з попереднім роком. Українці беруть ініціативу в свої руки, швидко інтегруються в суспільство, знаходять роботу, платять податки країнам, які їх прихистили, та витрачають зароблені кошти. Завдяки внеску українських мігрантів ВВП в Естонії, Польщі та Чехії у 2026 році буде на 2,2-2,3% більшим, ніж у сценарії без міграції.