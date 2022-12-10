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Підтримують економіку ЄС: витрати українців за кордоном зросли втричі
Витрати українців за кордоном у 2022 році досягли $2 млрд на місяць, що утричі більше порівняно з попереднім роком.
Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний.
"Українські мігранти підтримують економіку європейських країн – такий для багатьох неочевидний висновок ми зробили завдяки дослідженню фахівців нашого аналітичного підрозділу", - зазначив очільник НБУ.
За його словами, незабаром регулятор представить результати цього дослідження економічних наслідків для Європи однієї з найбільших міграційних хвиль.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"За ці дев'ять місяців повномасштабної війни ми бачили різні побоювання та навіть негативні прогнози впливу багатомільйонного потоку мігрантів з нашої держави. на мій погляд, вони просто не враховували фактор активної позиції українського народу", - підкреслив Пишний.
Він зауважив, що українці беруть ініціативу в свої руки, швидко інтегруються в суспільство, знаходять роботу, платять податки країнам, які їх прихистили, та витрачають зароблені кошти.
"У 2022 році витрати українців за кордоном порівняно з попереднім роком зросли втричі – до 2 млрд дол. на місяць. Для цих цілей вони використовують свої накопичені заощадження в українських банках, трудові доходи в Україні та в країнах свого перебування, а також отриману соціальну допомогу", - зазначив Пишний.
Він підкреслив, що у результаті витрат і працевлаштування українських громадян закордоном відбувається додатній фіскальний ефект та позитивний вплив на європейські економіку в довгостроковій перспективі.
Розрахунки фахівців НБУ на основі досліджень МВФ та різних опитувань свідчать, що завдяки внеску українських мігрантів ВВП, наприклад, в Естонії, Польщі та Чехії у 2026 році буде на 2,2-2,3% більшим, ніж у сценарії без міграції.
"Мушу зазначити, що теза про те що украінці геть зовсім в приймах та на утриманні - явно перебільшена", - наголосив Пишний.
Зазначимо, через атаки РФ на об'єкти енергетичної інфраструктури в Україні Східна Європа готується до нової хвилі українських біженців з наближенням зими.
Нагадаємо, уряд Польщі, до якої виїхала чи не найбільша кількість біженців, поступово обмежуватиме допомогу для українців, які тривалий час перебувають у країні, рятуючись від війни. Варшава також планує усунути "патології" в системі виплати коштів українцям, які тікали від війни.