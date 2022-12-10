Поддерживают экономику ЕС: расходы украинцев за границей выросли втрое

Расходы украинцев за рубежом в 2022 году достигли $2 млрд в месяц, что в три раза больше по сравнению с предыдущим годом.

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Об этом сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

"Украинские мигранты поддерживают экономику европейских стран – такое для многих неочевидное заключение мы сделали благодаря исследованию специалистов нашего аналитического подразделения", - отметил глава НБУ.

По его словам, вскоре регулятор представит результаты этого исследования экономических последствий для Европы одной из самых больших миграционных волн.

"За эти девять месяцев полномасштабной войны мы видели разные опасения и даже негативные прогнозы влияния многомиллионного потока мигрантов из нашего государства. На мой взгляд, они просто не учитывали фактор активной позиции украинского народа", - подчеркнул Пышный.

Он отметил, что украинцы берут инициативу в свои руки, быстро интегрируются в общество, находят работу, платят налоги приютившим их странам и тратят заработанные средства.

"В 2022 году расходы украинцев за рубежом по сравнению с предыдущим годом выросли втрое - до 2 млрд долл в месяц. Для этих целей они используют свои накопленные сбережения в украинских банках, трудовые доходы в Украине и странах своего пребывания, а также полученную социальную помощь ", - отметил Пышный.

Он подчеркнул, что в результате расходов и трудоустройства украинских граждан за границей происходит положительный фискальный эффект и положительное влияние на европейскую экономику в долгосрочной перспективе.

Расчеты специалистов НБУ на основе исследований МВФ и различных опросов свидетельствуют, что благодаря вкладу украинских мигрантов ВВП, например, в Эстонии, Польше и Чехии в 2026 году будет на 2,2-2,3% больше, чем в сценарии без миграции.

"Должен отметить, что тезис о том, что украинцы на содержании - явно преувеличен", - подчеркнул Пышный.

Отметим, из-за атак РФ на объекты энергетической инфраструктуры в Украине Восточная Европа готовится к новой волне украинских беженцев с приближением зимы.

Напомним, правительство Польши, в которую выехало едва ли не наибольшее количество беженцев, будет постепенно ограничивать помощь для украинцев, длительно пребывающих в стране, спасаясь от войны. Варшава также планирует устранить "патологии" в системе выплаты средств бежавшим от войны украинцам.