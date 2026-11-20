Хакерская группировка обнародовала данные тысяч клиентов международных платежных систем Visa и Mastercard и американского банка JPMorgan Chase. Злоумышленники получили доступ к информации через сторонних поставщиков услуг, а не напрямую через системы финансовых компаний. По заявлениям пострадавших организаций платежные сервисы продолжают работать.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение The Wall Street Journal.

Утечка произошла 19 ноября 2026 года. Ответственность за атаку взяла на себя хакерская группировка n0n, специализирующаяся на похищении корпоративных данных с последующим требованием выкупа.

Какие данные клиентов попали в хакеры

В Visa заявили, что инцидент не задел собственные системы компании и платежные данные, в том числе номера банковских карт.

По словам представителя компании, атака касалась стороннего поставщика услуг в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Mastercard сообщила об утечке ограниченного объема информации о части держателей карт, пользующихся определенной программой привилегий.

В компании заверили, что утечка уже локализована. Он не повлиял на работу платежной сети и возможность клиентов пользоваться картами.

В JPMorgan Chase отметили, что злоумышленники атаковали посторонние компании, оказывающие банку услуги.

По предварительной оценке банка, хакеры могли получить доступ к маркетинговым данным, в том числе именам и электронным адресам клиентов.

При этом работа банковских сервисов не нарушена.

Ни одна из трех компаний не раскрыла названия посторонних подрядчиков, подвергшихся кибератакам.

Кто стоит за утечкой информации

Ответственность за атаку взяла на себя хакерская группировка n0n.

По словам представителя компании по киберразведке Recorded Future Андрея Барисевича, группировка угоняет корпоративную информацию и использует ее для вымогания денег.

Хакеры зарегистрировали аккаунт на одном из специализированных форумов в конце сентября 2026 года.

Группировка предлагает другим киберпреступникам долю от полученного выкупа в обмен на предоставление первоначального доступа к корпоративным сетям.

По словам Барисевича, n0n интересуют преимущественно компании с годовым доходом по меньшей мере $10 млн, расположенные в странах, где русский язык не является основным.

Повлияла ли атака на банковские операции

Финансовые компании отмечают, что утечка информации не повлекла за собой перебоев в проведении платежей или обслуживании клиентов.

В то же время, ранее на этой неделе часть клиентов JPMorgan Chase столкнулась с проблемами доступа к счетам и осуществления переводов.

В банке объяснили, что сбой был вызван обновлением программного обеспечения и не связан с кибератакой.

Инцидент с утечкой данных произошел на фоне ряда технологических сбоев в США, в частности, проблем в работе сервисов Microsoft и авиационной инфраструктуры.

Эти события усилили обеспокоенность надежностью цифровых систем, от которых зависят финансовые услуги и другие важные сферы экономики.

Напомним, в сентябре 2026 года британская финтех-компания Revolut сообщила об утечке данных клиентов. Злоумышленники смогли получить конфиденциальную информацию из-за мошеннических запросов по электронному адресу настоящего государственного домена.