На знак солідарності 1,3 мільйона людей у всьому світі почали вивчати українську мову

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому в світі різко зросла кількість людей, що почали вчити українську мову. Показник досягнув піку в кінці березня та залишається стабільним дотепер (на кінець 2022 року).

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Про це повідомила електронна платформа вивчення мови Duolingo, посилаючись на власні дані.

Зазначається, що найбільшим трендом 2022 року став глобальний сплеск людей, які вивчають українську мову. Після 24 лютого 1,3 мільйона людей у всьому світі почали вивчати державну мову України на знак солідарності.

Українську мову почали вивчати в країнах, що географічно розташовані далеко від конфлікту, зокрема в Аргентині, Японії та В’єтнамі. Крім того, за шість місяців після вторгнення кількість людей, які вивчають українську мову, зросла на 1651% порівняно з минулим роком у Німеччині, на 1615% у Польщі та на 1515% у Чехії.

Зокрема, в Німеччині в рейтингу найпопулярніших мов для вивчення на платформі українська піднялася з 36-го у 2021 році на 15-те місце у 2022 році, у Великобританії — з 37-го на 17-те, у США — з 36-го на 22-ге.

Нагадаємо, саме в Україні державна мова також стає більш вживаною. Так, в 2020 році в соціальних мережах державною мовою публікували лише кожен шостий допис (16%). За останніми оцінками, станом на липень 2022-го ситуація змінилась таким чином: 37% дописів українською мовою проти 63% російською.

Крім того, українці стали слухати частіше пісні українських виконавців рідною мовою, а ще вмикати музику в дорозі, щоб підняти настрій та відволіктися від поганих новин.

Джерело фото: ua.depositphotos.com