Зеленский предложил обязать чиновников и некоторых военных владеть английским

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №9432 "о применении английского языка в Украине", анонсированный ранее правительством.

Delo.ua прочитало документ и пояснительную записку к нему. Выделяем главные нормы, предлагаемые президентом.

Английским языком обязаны будут владеть лица, претендующие на следующие должности:

в государственной службе категории "А", "Б" и "В" (список устанавливается правительством);

председателей местных государственных администраций, их первых заместителей и заместителей;

военнослужащих офицерского состава, проходящих военную службу по контракту (список устанавливается правительством);

полицейских среднего и высшего состава Нацполиции, должностного состава других правоохранительных органов, должностей начальствующего состава службы гражданской защиты;

прокуроров;

в налоговых и таможенных органах;

руководителей субъектов государственного сектора экономики.

Для полицейских и военных действие закона предлагают отсрочить до отмены военного положения в стране. Требовать владение английским языком могут дополнительно в других структурах/органах, не указанных в законопроекте.

За уровень английского B2 будут доплачивать 10% должностного оклада.

Как будут определять уровень владения английским

Порядок проведения экзамена по определению уровня владения английским языком, а также перечень документов, удостоверяющих уровень владения английским языком, в том числе сертификатов международного образца, устанавливаются КМУ. Требования должны быть разработаны с учетом рекомендации Совета Европы по языковому образованию (CEFR). Кандидаты смогут неограниченное количество раз сдавать тесты на знание языка, но не чаще одного раза в четыре месяца.

Английский фактически станет вторым в стране после украинского

В таких случаях английский будут применять для коммуникации, если одна из сторон не владеет украинским:

при оказании экстренной медицинской помощи;

при оказании услуг по пассажирским перевозкам;

при пересечении границы;

при оказании медицинских услуг.

Английский также будут внедрять на всех уровнях в сфере образования и науки. Например, будут дублировать информацию о культурных мероприятиях и артефактах в музеях на английском.

Отдельно 5 статья закона указывает на распространение закона об английском на АР Крым.