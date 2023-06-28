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Категория
Общество
Дата публикации

Зеленский предложил обязать чиновников и некоторых военных владеть английским

Владимир Зеленский, президент Украины
Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №9432 "о применении английского языка в Украине", анонсированный ранее правительством.

Delo.ua прочитало документ и пояснительную записку к нему. Выделяем главные нормы, предлагаемые президентом.

Английским языком обязаны будут владеть лица, претендующие на следующие должности:

  • в государственной службе категории "А", "Б" и "В" (список устанавливается правительством);
  • председателей местных государственных администраций, их первых заместителей и заместителей;
  • военнослужащих офицерского состава, проходящих военную службу по контракту (список устанавливается правительством);
  • полицейских среднего и высшего состава Нацполиции, должностного состава других правоохранительных органов, должностей начальствующего состава службы гражданской защиты;
  • прокуроров;
  • в налоговых и таможенных органах;
  • руководителей субъектов государственного сектора экономики.

Для полицейских и военных действие закона предлагают отсрочить до отмены военного положения в стране. Требовать владение английским языком могут дополнительно в других структурах/органах, не указанных в законопроекте.

За уровень английского B2 будут доплачивать 10% должностного оклада.

Как будут определять уровень владения английским

Порядок проведения экзамена по определению уровня владения английским языком, а также перечень документов, удостоверяющих уровень владения английским языком, в том числе сертификатов международного образца, устанавливаются КМУ. Требования должны быть разработаны с учетом рекомендации Совета Европы по языковому образованию (CEFR). Кандидаты смогут неограниченное количество раз сдавать тесты на знание языка, но не чаще одного раза в четыре месяца.

Английский фактически станет вторым в стране после украинского

В таких случаях английский будут применять для коммуникации, если одна из сторон не владеет украинским:

  • при оказании экстренной медицинской помощи;
  • при оказании услуг по пассажирским перевозкам;
  • при пересечении границы;
  • при оказании медицинских услуг.

Английский также будут внедрять на всех уровнях в сфере образования и науки. Например, будут дублировать информацию о культурных мероприятиях и артефактах в музеях на английском.

Отдельно 5 статья закона указывает на распространение закона об английском на АР Крым.

"Финансирование изучения гражданами Украины английского языка осуществляется за счет средств государственного, местных бюджетов и других источников, не запрещенных законодательством", - уточняется в пояснительной записке к документу.

Автор:
Вита Молодан