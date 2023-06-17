Правительство готовит законопроект о новом статусе английского языка в Украине: что известно

Правительство готовит законопроект, который закрепит статус английского языка в качестве языка международного общения. В то же время нарабатываются решения, которые сделают изучение английского более доступным для всех желающих.

Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Украина открыта для мира. Параллельно с интеграцией Украины в ЕС усиливаем сотрудничество с международным сообществом. Вместе с этим растет потребность в людях со знанием английского языка. Ее изучение должно стать более доступным для украинцев", - отметил он.

По его словам, в правительстве провели совещание с участием Минцифры и Минкульта по этому вопросу.

Премьер подчеркнул, что после победы начнется масштабный проект обновления Украины.

"Ожидаем приход ряда иностранных компаний и инвесторов, которые будут развивать свой бизнес и создавать рабочие места. Английский язык открывает широкий доступ к знаниям, рынку труда, информационных и культурных продуктов, высшей заработной платы. Эти преимущества должны получить и украинцы, что поможет утверждению Украины как регионального лидера", - добавил он.

Напомним, опросы Киевского международного института социологии показали, что 68% взрослых украинцев имеют определенные знания по крайней мере одного иностранного языка, хотя часто эти знания не глубоки. Вообще же не владеют иностранными языками на каком-либо уровне 31,8% взрослых жителей Украины (в данном контексте не учитывался русский язык, а учитывались только английский, польский, турецкий, венгерский, испанский, французский и немецкий).