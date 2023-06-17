Уряд готує законопроєкт про новий статус англійської мови в Україні: що відомо

Уряд готує законопроєкт, який закріпить англійську як мову міжнародного спілкування. Водночас напрацьовуються рішення, які зроблять вивчення англійської доступнішою для всіх охочих.

Про це повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Україна відкрита для світу. Паралельно з інтеграцією України в ЄС посилюємо співпрацю з міжнародною спільнотою. Разом з цим зростає потреба в людях зі знанням англійської мови. Її вивчення має стати більш доступним для українців", - зазначив він.

За його словами, в уряді провели нараду за участі Мінцифри та Мінкульту щодо цього питання.

Прем'єр наголосив, що після перемоги розпочнеться масштабний проєкт відновлення України.

"Очікуємо прихід низки іноземних компаній та інвесторів, які розвиватимуть тут свій бізнес і створюватимуть робочі місця. Англійська мова відкриває широкий доступ до знань, ринку праці, інформаційних та культурних продуктів, вищої заробітної плати. Ці переваги мають отримати й українці, що допоможе затвердженню України як регіонального лідера", - додав він.

Нагадаємо, опитування Київського міжнародного інституту соціології показали, що 68% дорослих українців мають певні знання принаймні однієї іноземної мови, хоча часто ці знання не є глибокими. Взагалі ж не володіють іноземними мовами на будь-якому рівні 31,8% дорослих жителів України (в цьому контексті не враховувалась російська мова, а враховувалися лише англійська, польська, турецька, угорська, іспанська, французька та німецька).