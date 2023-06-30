"Зазіхання на українську є антиконституційним": Кремінь прокоментував ідею Зеленського підвищити статус англійської

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь вважає, що звуження сфери застосування державної мови є неприпустимими, оскільки являтиме собою порушення Конституції та прийнятого в липні 2021 року рішення Конституційного суду з цього приводу.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Прямий", коментуючи дискусії навколо законопроєкту "Про застосування англійської мови в Україні", передає пресслужба мовного омбудсмена.

"Будь-які зазіхання на юридичний статус української мови як державної на території України неприпустимі, оскільки порушують конституційний лад держави, загрожують національній безпеці та самому існуванню державності України: про це йдеться в історичному рішенні КСУ від 14 липня 2021 року про визнання конституційним закону про забезпечення функціонування української мови як державної", - наголосив Кремінь.

Говорячи про положення законопроєкту, які можуть позначитись на позиціях української мови в кінопрокаті і телеефірі, він зазначив, що як уповноважений із захисту державної мови готовий долучитись до фахових дискусій.

"Я собі поки не уявляю, в який спосіб буде здійснюватись переклад і чи в повній мірі титрування може забезпечувати права громадян на отримання інформації та послуг українською мовою, як це визначено мовним законом", - наголосив Кремінь.

Він нагадав, що одним із суб’єктивних прав кожного громадянина України як споживача (у ролі читача, глядача, слухача), безвідносно до його етнічного походження, є право на отримання інформації державною мовою, і законотворець не може проігнорувати таке визначення, дане Конституційним судом.

Також КСУ визначив, що громадянин України не має обов’язку володіти іншою мовою, ніж державна, тому "надання йому як споживачеві поза його волею інформації іншою мовою, ніж державна, є порушенням його прав, що є несумісним із Конституцією".

"Не відповідає конституційному статусові української мови як єдиної державної застосування режиму двомовності в публічному просторі шляхом змішування української мови з будь-якою іншою", - нагадав Кремінь позицію КСУ.

Щодо володіння англійською мовою для державних службовців, що передбачено в мовній ініціативі президента Володимира Зеленського, уповноважений зазначив, що реформа державної служби розпочалась ще за VIII скликання Верховної Ради, і він як тодішній депутат (представляв партію "Народний фронт") був "серед тих, хто палко підтримував такі ініціативи".

"І до слова скажу, що коли подавав документи на посаду уповноваженого, то рівень володіння англійської у мене так само перевіряли. На майбутнє англійською мовою повинні володіти і військовослужбовці, бо інтеграція до НАТО передбачає і приведення у відповідність нормативно-правових актів у Збройних силах України як українською, так і англійською мовами", - додав він.

Також, на думку мовного омбудсмена, англійською повинні володіти науковці, міністри, керівники державних підприємств, які, в тому числі, провадять міжнародну діяльність.

"Не забуваймо, що у закладах загальної середньої освіти наші діти вивчають дві іноземні мови, але це не означає, що застосування української мови в усіх сферах суспільного життя на території України може бути обмежене. Підкреслюю ще раз: є рішення КСУ, і єдиною державною залишається українська", - зазначив Кремінь.

Нагадаємо, що у День Конституції 28 червня Зеленський подав до Верховної Ради законопроект №9432 про застосування в Україні англійської мови, який передбачає зобов'язання чиновників та деяких військових володіти цією мовою.