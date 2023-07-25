Кремінь відреагував на російську мову від "Укрзалізниці": "Винні понесуть відповідальність"

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь повідомляє, що "розпочав заходи державного контролю за застосуванням державної мови" "Укрзалізницею".

"З відкритих джерел нам стало відомо про випадок застосування недержавної мови на пасажирських залізничних квитках без жодного перекладу інформації на українську. Це серйозне порушення мовного закону з боку "Укрзалізниці", - зазначив він.

Кремінь також висловив переконання, що "ситуація буде виправлена, а винні понесуть відповідальність". За його словами, наказ про здійснення держконтролю за застосуванням УЗ державної мови вже підписано.

Мовний омбудсмен нагадав, що відповідно до статті 30 закону про забезпечення функціонування української мови як державної, підприємства, установи та організації всіх форм власності здійснюють обслуговування та надають інформацію про товари (послуги) державною мовою. Інформація державною мовою може дублюватися іншими мовами.

Відповідно до статті 36 цього ж закону, послуги у сфері транспорту в Україні надаються державною мовою; а у всіх видах пасажирського транспорту, зокрема на вокзалах, мовою інформації, оголошень, повідомлень, написів, довідкових служб є саме державна мова.

У разі потреби ця інформація може дублюватися англійською мовою, а в міжнародному пасажирському сполученні також офіційною мовою чи мовами країни, сполучення з якою здійснює відповідний транспортний засіб.

Державну мову встановлено і як мову обслуговування у транспорті (крім обслуговування пасажира на його прохання мовою, прийнятною для обох сторін), а також як мову диспетчерських служб та зв’язку на всіх видах транспорту (крім використання іншої мови відповідно до міжнародного договору).

Зазначимо, що таким чином Кремінь відреагував на обурення деяких громадян після посту користувачки Facebook Катерини Чепури з приводу того, що УЗ досі використовує в документах про повернення квитка у міжнародному сполученні лише російську та англійську мови в примітках, де міститься "інформація для пасажирів" із номером гарячої лінії УЗ та розшифровкою типів вагонів.