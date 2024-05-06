Закордонні підрозділи "Документ" відновили видачу готових документів

Державне підприємство "Документ" у тестовому режимі відновило видачу готових паспортів у своїх закордонних підрозділах.

Про це повідомляє прес-служба установи.

Для забезпечення безперебійного процесу видачі, громадянам необхідно мати при собі SMS-повідомлення про готовність паспорта, документ, що посвідчує особу, та пройти процедуру верифікації персональних даних.

"Просимо дотримуватись правил для уникнення затримок та завад у роботі підрозділів", - наголошується в повідомленні.

Для уникнення перевантажень та збоїв, спершу отримають паспорти соціально вразливі категорії громадян, які повторно отримали SMS про готовність документів після 25 квітня.

Видача документів були призупинена

Нагадаємо, раніше в деяких закордонних установах були зафіксовані тимчасові збої у видачі готових паспортів громадян України. У відомстві зазначили, що видача документів була призупинена з 23 квітня "через технічні причини", які виявилися розпорядженням МЗС.

Того ж дня, Центр обслуговування громадян "Паспортний сервіс" опублікував на своїй сторінці у соцмережі повідомлення, в якому йдеться, що видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП "Документ" призупинено через технічні причини, а видача документів можлива лише дітям, до 12 років.

Такі нововведення були спрямовані на врегулювання питання перебування українських чоловіків призовного віку за межами країни в умовах воєнного стану.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба згодом підтвердив призупинення надання консульських послуг військовозобов’язаним чоловікам. Урядовець написав, що коли чоловік призовного віку показує державі, що його не цікавить питання її виживання, то і вимагати від держави послуг права він не має. Він додав, що в даному випадку йдеться про справедливість у відносинах між українськими чоловіками за кордоном і українськими чоловіками в Україні.

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