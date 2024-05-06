Зарубежные подразделения "Документ" возобновили выдачу готовых документов

Государственное предприятие "Документ" в тестовом режиме возобновило выдачу готовых паспортов в своих заграничных подразделениях.

Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Для обеспечения бесперебойного процесса выдачи гражданам необходимо иметь при себе SMS-сообщение о готовности паспорта, документ, удостоверяющий личность, и пройти процедуру верификации персональных данных.

"Просим соблюдать правила во избежание задержек и помех в работе подразделений", - отмечается в сообщении.

Во избежание перегрузок и сбоев сначала получат паспорта социально уязвимые категории граждан, повторно получивших SMS о готовности документов после 25 апреля.

Выдача документов была приостановлена

Напомним, ранее в некоторых загранучреждениях были зафиксированы временные сбои в выдаче готовых паспортов граждан Украины. В ведомстве отметили, что выдача документов была приостановлена с 23 апреля "по техническим причинам", оказавшимся распоряжением МИД.

В тот же день Центр обслуживания граждан "Паспортный сервис" опубликовал на своей странице в соцсети сообщение, в котором говорится, что выдача готовых документов в зарубежных подразделениях ГП "Документ" приостановлена по техническим причинам, а выдача документов возможна только детям, до 12 лет.

Такие нововведения были направлены на урегулирование вопроса пребывания украинских мужчин призывного возраста за пределами страны в условиях военного положения.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба впоследствии подтвердил приостановку предоставления консульских услуг военнообязанным мужчинам. Чиновник написал, что когда мужчина призывного возраста показывает государству, что его не интересует вопрос его выживания, то и требовать от государства услуг права он не имеет. Он добавил, что в данном случае речь идет о справедливости в отношениях между украинскими мужчинами за границей и украинскими мужчинами в Украине.

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