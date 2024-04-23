Консульства Украины за границей перестали предоставлять услуги мужчинам призывного возраста

С 23 апреля все дипломатические учреждения Украины за границей временно приостановили все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста.

Об этом пишет ZN.UA, ссылаясь на письмо за подписью первого заместителя министра иностранных дел Андрея Сибиги, которое есть в распоряжении редакции.

"С учетом пунктов 6 и 16 части первой статьи 8 Закона Украины "О правовом режиме военного положения", в связи с продолжающейся широкомасштабной вооруженной агрессией РФ против Украины, с целью недопущения избегания гражданами Украины обязанности по урегулированию вопроса военного учета территориальными центрами комплектование и социальная поддержка и наличие военно-учетных документов поручаю с 23.04.2024 временно приостановить совершение консульских действий по заявлениям граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет", – говорится в письме.

Центр обслуживания граждан "Паспортный сервис" опубликовал на своей странице в соцсети сообщение, в котором говорится, что выдача готовых документов в зарубежных подразделениях ГП "Документ" приостановлена по техническим причинам, а выдача документов возможна только детям, до 12 лет.

"Подача заявлений-анкет на оформление паспортных документов осуществляется в обычном режиме. Выдача паспортов возможна для детей младше 12 лет, в связи с отсутствием необходимости биометрической верификации", - отметили в центре обслуживания.

В сообщении указано, что о возобновлении работы систем выдачи документов зарубежные филиалы сообщат всем клиентам позже.

Как объясняет ситуацию МИД

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал, что когда мужчина призывного возраста показывает государству, что его не интересует вопрос его выживания, то и требовать от государства услуг права он не имеет.

"Как это выглядит сейчас: мужчина призывного возраста уехал за границу, показал своему государству, что вопрос его выживания его не обходит, а потом приходит и хочет получить от этого государства услуги. Так не работает. (…) Именно поэтому я вчера поручил принять меры по восстановлению действительного отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за рубежом Это будет честно", - написал Кулеба.

Кулеба добавил, что обязанность обновлять свои документы в ТЦК существовала и до принятия нового закона о мобилизации, а пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной.

Он добавил, что вскоре МИД предоставит уточненные разъяснения о том, как мужчинам призывного возраста получить консульские услуги.

Закон о мобилизации

Напомним, 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации, принятый Верховной Радой.

По закону военнообязанных украинцев за границей могут ограничить в определенных правах.

Речь идет о таких услугах:

Паспорт и загранпаспорт военнообязанные смогут оформить, если будут иметь при себе военно-учетные документы.

Без военно-учетных документов, украинцам могут ограничить консульские услуги для мужчин от 18 до 60 лет.

Украинцам, постоянно проживающим за границей, также нужно стать на военный учет в Украине. Эту процедуру определяет Кабинет Министров.

Однако следует отметить, что после подписания Зеленским закон вступит в силу только через месяц.

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