Явка военнообязанных на сборные пункты: как работодатели могут обеспечить прибытие работников в ТЦК

11 апреля 2024 года Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом Закон №10449 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета". В частности, изменения затронули такие вопросы, как учет военнообязанных, порядок вручения повесток, проведение мобилизационных мероприятий и процесса взаимодействия соответствующих органов власти с предприятиями, учреждениями, организациями по учету военнообязанных на месте их работы. Что изменится для работодателей и работников после принятия закона об ужесточении мобилизации, рассказывает Delo.ua.

Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект об усилении мобилизации. За такое решение проголосовали 283 народных депутата Украины. Уже 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации, принятый Верховной Радой. Закон вступит в силу через месяц со следующего дня его опубликования, то есть в среде мая этого года.

После принятия документа для предприятий и организаций ничего не меняется, говорит адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова. Однако при рассмотрении поправок к закону, нардеп Ярослав Железняк предлагал убрать норму, обязывающую работодателя обеспечить прибытие работников на сборные пункты, но эта правка была отклонена, как и другие более четырех тысяч правок.

"Я понимаю как работодатели могут и должны оповещать, доносить информацию, сообщать сотруднику... Но как они могут "обеспечить прибытие" сотрудника, я не знаю. Физически силой доставить работника на сборный пункт? Соответствующая моя правка была эту обязанность убрать. И как и другие правки останется (на момент рассмотрения - Ред.) отклоненной…", - написал нардеп.

По словам адвоката, руководителя Днепровского офиса юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Александра Камша, норма по обеспечению работодателем прибытия работника на сборный пункт в законодательстве существует уже давно .

Так, согласно закону центральные и местные органы исполнительной власти, другие государственные органы, органы власти Автономной Республики Крым, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации и учебные заведения независимо от подчинения и формы собственности обязаны по требованию территориальных центров комплектования и социальной поддержки, Центрального управления или региональных органов Службы безопасности Украины, соответствующего подразделения Службы внешней разведки Украины уведомить призывников, военнообязанных и резервистов об их вызове в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, Центрального управления или регионального органа Службы безопасности Украины, соответствующего подразделения Службы внешней разведки Украины, обеспечить их своевременное прибытие по этому вызову, в семидневный срок сообщить соответствующие районные (городские) территориальные центры комплектования и социальной поддержки, Центральное управление или региональные органы Службы безопасности Украины, соответствующее подразделение Службы внешней разведки Украины о принятии на работу (обучение) и увольнении по работе (обучение) призывников, военнообязанных и резервистов. Ст. 38 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе" (Приховати)

Как норма должна действовать неясно, ведь у работодателя отсутствуют полномочия на "доставку" сотрудников против их воли в любое место. Александр Камша Адвокат, руководитель Днепровского офиса юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры"

Камша добавил, что согласно редакции ст. 21 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" предприятия, учреждения и организации обязаны обеспечивать своевременное прибытие работников, привлекаемых к исполнению обязанности по мобилизации в порядке, определенном частями 3 - 5 статьи 22 настоящего Закона, на сборные пункты и в воинские части.

Delo.ua спросило у бизнеса, как организации могут обеспечить своевременное прибытие военнообязанных работников на сборные пункты. Собеседник издания директор по управлению персоналом и административному обеспечению ГЛОБУС БАНКА Алексей Сокол отметил, что пока ни одного инструмента, кроме уведомления и увольнения от работы на время посещения ТЦК и СП, у работодателя нет.

Никакого права к принуждению или физическому воздействию на работника у работодателя нет и не может быть, как и не имеет такого права у граждан по отношению к другим гражданам, ведь это основа цивилизованного правового общества. Алексей Сокол Директор по управлению персоналом и административному обеспечению ГЛОБУС БАНКА

HR-экспертка, владелица Агентства TalentMatch Наталья Слинько говорит, что работодатель может издать приказ и предписание о том, что человек должен посетить военкомат, но не принуждать к таким действиям.

Это не может являться принудительными действиями. Обычно работодатель выдает распоряжение, знакомит военнообязанных работников под подпись. Наталии Слинько HR-экспертка, владелица Агентства TalentMatch

Она добавила, что согласно трудовому кодексу работодатель также не может уволить или приостановить сотрудничество с работником, не посетившим ТЦК и СП. В то же время, по наблюдениям HR-экспертки, количество людей, отказывающихся предоставлять документы для военного учета при трудоустройстве, уменьшилось.

Усиление мобилизации: что изменится для работодателей и работников

Адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова рассказала, что по-прежнему, согласно статье 21 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", предприятия и организации должны:

планировать и осуществлять мероприятия по разработке мобилизационных планов и подготовке к выполнению возложенных на них мобилизационных задач (заказов) и обеспечивать поставку продукции согласно заключенным договорам (контрактам) и предоставлять отчеты по этим вопросам соответствующим органам исполнительной власти, другим государственным органам и органам местного самоуправления, являющиеся заказчиками мобилизационных задач (заказов);

при их ликвидации (реорганизации) своевременно извещать об этом соответствующие органы государственной власти, другие государственные органы и органы местного самоуправления, с которыми заключены договоры (контракты) на выполнение мобилизационных задач (заказов);



осуществлять при мобилизации мероприятия по переводу производства (деятельности) на функционирование в условиях особого периода;



содержать в надлежащем состоянии технику, здания, сооружения и объекты инфраструктуры, которые для передачи в случае мобилизации Вооруженным Силам Украины, другим военным формированием, Оперативно-спасательной службе гражданской защиты или предназначенные для совместного с ними использования в военное время;



содействовать территориальным центрам комплектования и социальной поддержки, Центральному управлению и/или региональным органам Службы безопасности Украины, соответствующему подразделению Службы внешней разведки Украины в их работе в мирное время и в особый период;



обеспечивать своевременное оповещение и прибытие работников, которые привлекаются к исполнению обязанности по мобилизации в порядке, определенном частями 3 - 5 статьи 22 настоящего Закона, на сборные пункты путем применения соответствующих информационных и организационно-технических;



обеспечивать в случае мобилизации доставку транспортных средств и техники на сборные пункты и воинские части в срок и место, указанные в частичном наряде;



осуществлять мероприятия по подготовке к развертыванию специальных формирований, предназначенных для передачи в случае мобилизации в Вооруженные силы Украины, других военных формирований, Оперативно-спасательной службы гражданской защиты, развертывания и передачи их в особый период согласно мобилизационным планам;



предоставлять во время мобилизации здания, сооружения, транспортные и другие материально-технические средства Вооруженным Силам Украины, другим военным формированием, Оперативно-спасательной службе гражданской защиты согласно мобилизационным планам с последующим возмещением их стоимости в порядке, установленном законом;



создавать и содержать мобилизационные мощности, создавать и хранить мобилизационный резерв материально-технических и сырьевых ресурсов согласно мобилизационным задачам (заказам);



обеспечивать формирование и ведение страхового фонда документации на продукцию мобилизационного и оборонного назначения;



вести военный учет призывников, военнообязанных и резервистов из числа работающих, осуществлять мероприятия по бронированию военнообязанных на период мобилизации и в особый период и представлять отчетность по этим вопросам соответствующим органам государственной власти, другим государственным органам и органам местного самоуправления в установленном порядке;



предоставлять соответствующим органам государственной власти, другим государственным органам и органам местного самоуправления информацию, необходимую планирования и осуществления мобилизационных мероприятий;



образовывать мобилизационные подразделения и назначать работников по вопросам мобилизационной работы;



содействовать своим работникам, являющимся резервистами, в выполнении ими обязанностей службы в военном резерве и своевременном их направлении в органы военного управления, воинских частей;



в случае регистрации (перерегистрации), переоборудования или снятия с учета транспортных средств, которые могут быть предназначены для доукомплектования Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период, подавать в соответствующие органы и подразделения, согласно Закону Украины "О дорожном движении" осуществляют государственная регистрация и учет транспортных средств, документы с отметкой соответствующего районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки о взятии их на военный учет (снятие с военного учета).



Об обеспечении своевременного прибытия работников, которые привлекаются к исполнению обязанности по мобилизации в порядке, определенном частями 3 - 5 статьи 22 настоящего Закона, на сборные пункты и в воинские части", адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова отметила, что по формулированию нет обязанности по доставке лица в ТЦК и СП, а только обеспечить своевременное прибытие работников. То есть фактически – дать работнику возможность попасть на определенное время в ТЦК и СП для выполнения своей воинской обязанности.

Обязанности и штрафы

Адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова пояснила, что ответственность будет влечь за собой любое нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. Так, согласно ст. 210-1 КУоАП нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации влечет наложение штрафа на граждан от ста до двухсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (1700 – 3400 грн) и на должностных лиц - от двухсот до трехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 3400 – 5100 грн) .

Повторное в течение года совершение нарушения, предусмотренного частью первой настоящей статьи, за которое лицо уже было подвергнуто административному взысканию, а также совершение такого нарушения в особый период влечет наложение штрафа на граждан от двухсот до трехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 3400 – 5100 грн ) и должностных лиц - от трехсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (5100 – 8500 грн).

В настоящее время мы говорим о штрафах для должностных лиц от 5100 – 8500 грн. Елена Воронкова Адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича"

Юрист юридической компании "Муренко, Куревой и Партнеры" Капитула Александра отметила, что в соответствии с предложенными и утвержденными изменениями участие в оповещении военнообязанных при мобилизации вместе с ТЦК и СП будут принимать полиция, местные органы государственной власти, органы местного самоуправления, руководители предприятий, учреждений и организаций. Важно при этом определение формы и способов, в соответствии с которыми будет осуществляться упомянутое уведомление, ведь отдельно определенные меры по этому закону не приведены.

Порядком организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины № 1487 от 30 декабря 2022 года, определены общие положения по учету призывников, военнообязанных и резервистов из числа работающих на предприятиях, учреждениях и организациях.

В соответствии с пунктом 34 вышеупомянутого Порядка предприятия, учреждения и организации осуществляют соответствующие мероприятия, связанные с учетом лиц, согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" привлекаются к исполнению обязанности по мобилизации.

Определенные действия среди прочего состоят в:

доведении до призывников, военнообязанных и резервистов Правил военного учета под личную подпись при принятии на работу;

проведении соответствующей разъяснительной работы среди призывников, военнообязанных и резервистов по выполнению ими Правил военного учета;

постоянном контроле за исполнением призывниками, военнообязанными и резервистами Правил военного учета;

информирование ТЦК, органов СБУ, подразделений Службы внешней разведки об их нарушении.



Принимая в основу данные пункты, руководители предприятий, учреждений и организаций или руководители мобилизационных подразделений могут по своему усмотрению определять порядок проведения тех или иных мероприятий.

Отсутствие нормативного закрепления соответствующих требований и рекомендаций по проведению разъяснительной работы позволяет работодателям самостоятельно определить процесс проведения указанных мероприятий путем введения обязательных для наемных работников семинаров, лекций, вебинаров и т.д. Капитула Александра Юрист юридической компании "Муренко, Куревой и Партнеры"

На сегодняшний день действующим законодательством не предусмотрены нормы, обязывающие предприятия, учреждения или организации обеспечивать прибытие своих работников в ТЦК и СП. О получении соответствующего распоряжения работодатель в первую очередь принимает меры по регистрации такого документа в системе документооборота, обеспечивает документальное подтверждение доведения до сведения работников их обязанности прибыть по месту вызова. Одновременно с этим важной обязанностью работодателя является уведомление работника о необходимости прибыть в ТЦК и СП по месту предписания. В соответствии с п. 47 Порядка в случае получения распоряжений ТЦК и СП относительно оповещения призывников, военнообязанных и резервистов об их вызове в ТЦК и СП руководители предприятий, учреждений и организаций обязаны:

Выдать приказ (распоряжение) об уведомлении. Вручить работникам повестки. Обеспечить контроль за результатами оповещения и прибытием работников в ТЦК и СП.