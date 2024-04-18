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Явка военнообязанных на сборные пункты: как работодатели могут обеспечить прибытие работников в ТЦК
11 апреля 2024 года Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом Закон №10449 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета". В частности, изменения затронули такие вопросы, как учет военнообязанных, порядок вручения повесток, проведение мобилизационных мероприятий и процесса взаимодействия соответствующих органов власти с предприятиями, учреждениями, организациями по учету военнообязанных на месте их работы. Что изменится для работодателей и работников после принятия закона об ужесточении мобилизации, рассказывает Delo.ua.
Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект об усилении мобилизации. За такое решение проголосовали 283 народных депутата Украины. Уже 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации, принятый Верховной Радой. Закон вступит в силу через месяц со следующего дня его опубликования, то есть в среде мая этого года.
После принятия документа для предприятий и организаций ничего не меняется, говорит адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова. Однако при рассмотрении поправок к закону, нардеп Ярослав Железняк предлагал убрать норму, обязывающую работодателя обеспечить прибытие работников на сборные пункты, но эта правка была отклонена, как и другие более четырех тысяч правок.
"Я понимаю как работодатели могут и должны оповещать, доносить информацию, сообщать сотруднику... Но как они могут "обеспечить прибытие" сотрудника, я не знаю. Физически силой доставить работника на сборный пункт? Соответствующая моя правка была эту обязанность убрать. И как и другие правки останется (на момент рассмотрения - Ред.) отклоненной…", - написал нардеп.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
По словам адвоката, руководителя Днепровского офиса юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Александра Камша, норма по обеспечению работодателем прибытия работника на сборный пункт в законодательстве существует уже давно .
Так, согласно закону центральные и местные органы исполнительной власти, другие государственные органы, органы власти Автономной Республики Крым, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации и учебные заведения независимо от подчинения и формы собственности обязаны по требованию территориальных центров комплектования и социальной поддержки, Центрального управления или региональных органов Службы безопасности Украины, соответствующего подразделения Службы внешней разведки Украины уведомить призывников, военнообязанных и резервистов об их вызове в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, Центрального управления или регионального органа Службы безопасности Украины, соответствующего подразделения Службы внешней разведки Украины, обеспечить их своевременное прибытие по этому вызову, в семидневный срок сообщить соответствующие районные (городские) территориальные центры комплектования и социальной поддержки, Центральное управление или региональные органы Службы безопасности Украины, соответствующее подразделение Службы внешней разведки Украины о принятии на работу (обучение) и увольнении по работе (обучение) призывников, военнообязанных и резервистов.
Камша добавил, что согласно редакции ст. 21 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" предприятия, учреждения и организации обязаны обеспечивать своевременное прибытие работников, привлекаемых к исполнению обязанности по мобилизации в порядке, определенном частями 3 - 5 статьи 22 настоящего Закона, на сборные пункты и в воинские части.
Delo.ua спросило у бизнеса, как организации могут обеспечить своевременное прибытие военнообязанных работников на сборные пункты. Собеседник издания директор по управлению персоналом и административному обеспечению ГЛОБУС БАНКА Алексей Сокол отметил, что пока ни одного инструмента, кроме уведомления и увольнения от работы на время посещения ТЦК и СП, у работодателя нет.
HR-экспертка, владелица Агентства TalentMatch Наталья Слинько говорит, что работодатель может издать приказ и предписание о том, что человек должен посетить военкомат, но не принуждать к таким действиям.
Она добавила, что согласно трудовому кодексу работодатель также не может уволить или приостановить сотрудничество с работником, не посетившим ТЦК и СП. В то же время, по наблюдениям HR-экспертки, количество людей, отказывающихся предоставлять документы для военного учета при трудоустройстве, уменьшилось.
Усиление мобилизации: что изменится для работодателей и работников
Адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова рассказала, что по-прежнему, согласно статье 21 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", предприятия и организации должны:
- планировать и осуществлять мероприятия по разработке мобилизационных планов и подготовке к выполнению возложенных на них мобилизационных задач (заказов) и обеспечивать поставку продукции согласно заключенным договорам (контрактам) и предоставлять отчеты по этим вопросам соответствующим органам исполнительной власти, другим государственным органам и органам местного самоуправления, являющиеся заказчиками мобилизационных задач (заказов);
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при их ликвидации (реорганизации) своевременно извещать об этом соответствующие органы государственной власти, другие государственные органы и органы местного самоуправления, с которыми заключены договоры (контракты) на выполнение мобилизационных задач (заказов);
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осуществлять при мобилизации мероприятия по переводу производства (деятельности) на функционирование в условиях особого периода;
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содержать в надлежащем состоянии технику, здания, сооружения и объекты инфраструктуры, которые для передачи в случае мобилизации Вооруженным Силам Украины, другим военным формированием, Оперативно-спасательной службе гражданской защиты или предназначенные для совместного с ними использования в военное время;
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содействовать территориальным центрам комплектования и социальной поддержки, Центральному управлению и/или региональным органам Службы безопасности Украины, соответствующему подразделению Службы внешней разведки Украины в их работе в мирное время и в особый период;
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обеспечивать своевременное оповещение и прибытие работников, которые привлекаются к исполнению обязанности по мобилизации в порядке, определенном частями 3 - 5 статьи 22 настоящего Закона, на сборные пункты путем применения соответствующих информационных и организационно-технических;
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обеспечивать в случае мобилизации доставку транспортных средств и техники на сборные пункты и воинские части в срок и место, указанные в частичном наряде;
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осуществлять мероприятия по подготовке к развертыванию специальных формирований, предназначенных для передачи в случае мобилизации в Вооруженные силы Украины, других военных формирований, Оперативно-спасательной службы гражданской защиты, развертывания и передачи их в особый период согласно мобилизационным планам;
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предоставлять во время мобилизации здания, сооружения, транспортные и другие материально-технические средства Вооруженным Силам Украины, другим военным формированием, Оперативно-спасательной службе гражданской защиты согласно мобилизационным планам с последующим возмещением их стоимости в порядке, установленном законом;
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создавать и содержать мобилизационные мощности, создавать и хранить мобилизационный резерв материально-технических и сырьевых ресурсов согласно мобилизационным задачам (заказам);
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обеспечивать формирование и ведение страхового фонда документации на продукцию мобилизационного и оборонного назначения;
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вести военный учет призывников, военнообязанных и резервистов из числа работающих, осуществлять мероприятия по бронированию военнообязанных на период мобилизации и в особый период и представлять отчетность по этим вопросам соответствующим органам государственной власти, другим государственным органам и органам местного самоуправления в установленном порядке;
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предоставлять соответствующим органам государственной власти, другим государственным органам и органам местного самоуправления информацию, необходимую планирования и осуществления мобилизационных мероприятий;
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образовывать мобилизационные подразделения и назначать работников по вопросам мобилизационной работы;
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содействовать своим работникам, являющимся резервистами, в выполнении ими обязанностей службы в военном резерве и своевременном их направлении в органы военного управления, воинских частей;
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в случае регистрации (перерегистрации), переоборудования или снятия с учета транспортных средств, которые могут быть предназначены для доукомплектования Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период, подавать в соответствующие органы и подразделения, согласно Закону Украины "О дорожном движении" осуществляют государственная регистрация и учет транспортных средств, документы с отметкой соответствующего районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки о взятии их на военный учет (снятие с военного учета).
Об обеспечении своевременного прибытия работников, которые привлекаются к исполнению обязанности по мобилизации в порядке, определенном частями 3 - 5 статьи 22 настоящего Закона, на сборные пункты и в воинские части", адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова отметила, что по формулированию нет обязанности по доставке лица в ТЦК и СП, а только обеспечить своевременное прибытие работников. То есть фактически – дать работнику возможность попасть на определенное время в ТЦК и СП для выполнения своей воинской обязанности.
Обязанности и штрафы
Адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова пояснила, что ответственность будет влечь за собой любое нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. Так, согласно ст. 210-1 КУоАП нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации влечет наложение штрафа на граждан от ста до двухсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (1700 – 3400 грн) и на должностных лиц - от двухсот до трехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 3400 – 5100 грн) .
Повторное в течение года совершение нарушения, предусмотренного частью первой настоящей статьи, за которое лицо уже было подвергнуто административному взысканию, а также совершение такого нарушения в особый период влечет наложение штрафа на граждан от двухсот до трехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 3400 – 5100 грн ) и должностных лиц - от трехсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (5100 – 8500 грн).
Юрист юридической компании "Муренко, Куревой и Партнеры" Капитула Александра отметила, что в соответствии с предложенными и утвержденными изменениями участие в оповещении военнообязанных при мобилизации вместе с ТЦК и СП будут принимать полиция, местные органы государственной власти, органы местного самоуправления, руководители предприятий, учреждений и организаций. Важно при этом определение формы и способов, в соответствии с которыми будет осуществляться упомянутое уведомление, ведь отдельно определенные меры по этому закону не приведены.
Порядком организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины № 1487 от 30 декабря 2022 года, определены общие положения по учету призывников, военнообязанных и резервистов из числа работающих на предприятиях, учреждениях и организациях.
В соответствии с пунктом 34 вышеупомянутого Порядка предприятия, учреждения и организации осуществляют соответствующие мероприятия, связанные с учетом лиц, согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" привлекаются к исполнению обязанности по мобилизации.
Определенные действия среди прочего состоят в:
- доведении до призывников, военнообязанных и резервистов Правил военного учета под личную подпись при принятии на работу;
- проведении соответствующей разъяснительной работы среди призывников, военнообязанных и резервистов по выполнению ими Правил военного учета;
- постоянном контроле за исполнением призывниками, военнообязанными и резервистами Правил военного учета;
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информирование ТЦК, органов СБУ, подразделений Службы внешней разведки об их нарушении.
Принимая в основу данные пункты, руководители предприятий, учреждений и организаций или руководители мобилизационных подразделений могут по своему усмотрению определять порядок проведения тех или иных мероприятий.
На сегодняшний день действующим законодательством не предусмотрены нормы, обязывающие предприятия, учреждения или организации обеспечивать прибытие своих работников в ТЦК и СП. О получении соответствующего распоряжения работодатель в первую очередь принимает меры по регистрации такого документа в системе документооборота, обеспечивает документальное подтверждение доведения до сведения работников их обязанности прибыть по месту вызова. Одновременно с этим важной обязанностью работодателя является уведомление работника о необходимости прибыть в ТЦК и СП по месту предписания. В соответствии с п. 47 Порядка в случае получения распоряжений ТЦК и СП относительно оповещения призывников, военнообязанных и резервистов об их вызове в ТЦК и СП руководители предприятий, учреждений и организаций обязаны:
- Выдать приказ (распоряжение) об уведомлении.
- Вручить работникам повестки.
- Обеспечить контроль за результатами оповещения и прибытием работников в ТЦК и СП.
Так, за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации работодатели могут привлекаться к административной ответственности, установленной статьей 210-1 КУп. Конкретную трактовку указанной нормы законодатель не предоставляет, что делает возможным привлечь работодателя к ответственности за ряд действий или бездействия последнего. Так, среди возможных нарушений, подпадающих под действие данной статьи, могут быть частичное пренебрежение ведением военного учета и нарушение порядка ведения такого учета.