Основные положения нового закона о мобилизации: что изменится

11 апреля Верховная Рада Украины приняла правительственный закон о мобилизации. Согласно регламенту и Конституции, документ должен подписать спикер ВРУ и передать его на подпись президенту. После этого через месяц закон вступает в силу. Delo.ua рассказывает об основных изменениях, предусматриваемых законом.

Основные положения нового закона о мобилизации

Мобилизации подлежат мужчины от 25 до 60 лет.

Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет необходимо в течение 60 дней со дня вступления закона в силу обновить свои учетные данные (адрес проживания, номера контактных телефонов, электронная почта, если есть, и другие данные) . Это можно сделать, посетив военный комиссариат, центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или через электронный кабинет призывника. Повестку через электронный кабинет получить невозможно.

(адрес проживания, номера контактных телефонов, электронная почта, если есть, и другие данные) Это можно сделать, посетив военный комиссариат, центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или через электронный кабинет призывника. Повестку через электронный кабинет получить невозможно. Лица, состоящие на военном учете, в добровольном порядке регистрируются в электронном кабинете.

Во время действия военного положения военнообязанные должны иметь при себе военно-учетный документ (приписное удостоверение, военный билет или временное удостоверение военнообязанного) и предъявлять его по требованию полиции, работников ТЦК или пограничников. Те, кто проверяет документы, могут вести фото- и видеофиксацию этого процесса.



(приписное удостоверение, военный билет или временное удостоверение военнообязанного) и предъявлять его по требованию полиции, работников ТЦК или пограничников. Лицо, получившее повестку, должно явиться в определенный срок, указанный в повестке, в конкретный территориальный центр комплектования. Его отсутствие может быть оправдано серьезными причинами, такими как стихийное бедствие, болезнь или смерть близкого родственника. Если лицо не явилось в военкомат вовремя, тогда в течение трех дней необходимо предоставить объяснение ТЦК о причинах своего отсутствия.



Его отсутствие может быть оправдано серьезными причинами, такими как стихийное бедствие, болезнь или смерть близкого родственника. Если лицо не явилось в военкомат вовремя, тогда в течение трех дней необходимо предоставить объяснение ТЦК о причинах своего отсутствия. Лица, получившие 2-3 группу инвалидности после 24 февраля 2022 года, кроме военнослужащих подлежат повторному медицинскому осмотру для определения пригодности к службе.

Лица с инвалидностью и находившиеся в плену имеют право на увольнение с военной службы , если они не изъявили желания продолжать военную службу.

, если они не изъявили желания продолжать военную службу. Добровольцы, которые самостоятельно придут в ТЦК для мобилизации без получения повестки, получат отсрочку сроком на два месяца для подготовки и решения личных дел.

Осужденных к условному сроку могут призвать на военную службу, за исключением совершивших преступления против национальной безопасности Украины. Такие лица будут проходить военную службу в специализированных подразделениях воинских частей.



Украинцы за границей

Паспорт и загранпаспорт военнообязанные смогут оформить, если будут иметь при себе военно-учетные документы.

Без военно-учетных документов, украинцам могут ограничить консульские услуги для мужчин от 18 до 60 лет.

Украинцам, постоянно проживающим за границей, также нужно стать на военный учет в Украине. Эту процедуру определяет Кабинет Министров.



Мобилизация женщин

Женщины не подлежат обязательной мобилизации. Однако они могут стать на военный учет по желанию.

Женщины, получившие медицинское или фармацевтическое образование и пригодные к службе по состоянию здоровья и возрасту, должны стать на военный учет.

Кто не подлежит призыву:

Забронированные работники.

Женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие по меньшей мере одного ребенка в возрасте до 18 лет.

Лица, которые по решению ВЛК по состоянию здоровья или по возрасту не пригодны к военной службе.

Многодетные родители, воспитывающие троих и более несовершеннолетних детей. Однако за исключением тех, кто находится в разводе и уже больше трех месяцев не платит алименты.

Родители, опекуны, попечители, родители-воспитатели, приемные родители, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью или тяжело больного ребенка.

Усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, патронатные воспитатели, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка.

Родители, на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок с инвалидностью (1 или 2 группы).

Лица, постоянно ухаживающие за больными женой или мужем, ребенком или родителями.

Опекуны лица, которое по решению суда признано недееспособным.

Лица, имеющие мужа или жену с инвалидностью 1 или 2 группы. Также с инвалидностью 3 группы, установленной в результате онкологического заболевания, отсутствия конечностей, психического расстройства или других паралитических синдромов.

Лица, содержащие одного из своих родителей (или одного из родителей) жены или мужа с инвалидностью 1 или 2 группы.

Лица, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка и имеющие мужа (жену), проходящую военную службу.

Члены семей Героев Украины, погибших во время Революции достоинства.

Лица, у которых погибли близкие родственники или пропали без вести во время проведения АТО, ООС, полномасштабной войны.

Кроме того, в законе прописан список государственных служащих, имеющих право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации.

Студенты

Студенты профессиональных (профессионально-технических), профессиональных подготовительных и высших учебных заведений, которые изучают по дневной или дуальной форме обучения и получают уровень образования превышающий предыдущий, а также аспиранты и лица, принятые на стажировку.

Научно-педагогические работники заведений высшей и профессиональной подготовки, научных учреждений и организаций, имеющих научную степень, и педагогические работники профессиональных (профессионально-технических) учреждений, профессиональной подготовки, общеобразовательных заведений, при условии, что они работают соответственно в высшей или профессиональной подготовке, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего образования на постоянной основе на рабочем месте не менее 0,75 ставки.



Родственники погибших

Члены семей лиц, которым было присвоено звание Герой Украины за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение украинскому народу, продемонстрированное во время Революции Достоинства.

Женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения АТО и отстаивания вооруженной агрессии против Украины во время полномасштабной войны.



Ограничения

С правительственного проекта закона народные депутаты убрали ограничения на выезд военнообязанных за границу. Кроме того, исключена норма о возможности ареста банковских счетов и других ценностей при уклонении от мобилизации.

В то же время, осталось ограничение на управление автомобилем, кроме случаев, когда установление такого ограничения лишает лицо основного источника дохода (например, мужчина работает водителем такси или водителем другого транспортного средства) или транспортное средство используется в связи с инвалидностью или пребыванием на содержании лица с инвалидностью 1, 2 группы, признанной в установленном порядке, или ребенка с инвалидностью. В противном случае работники ТЦК могут обращаться в суд, который примет окончательное решение в отношении лица, которое в срок не обновило данные. Такое дело будет рассматриваться в суде в течение 30 дней.

Как отмечалось выше, также существует норма об ограничении на консульские услуги для военнообязанных, которые находятся за границей и не обновили свои учетные данные. Таким образом, военнообязанные смогут оформить паспорт гражданина Украины или загранпаспорт в консульских учреждениях за границей только при наличии военного билета.

Другие наказания за уклонение от мобилизации и нарушения законодательства о военной службе прописаны в Административном и Уголовном кодексах. Народные депутаты в первом чтении поддержали законопроект №10379 с усилением этих наказаний.

Напомним, что Рада не поддержала поправку о демобилизации военных через 36 месяцев непрерывной службы. Из законопроекта о мобилизации исключили вопросы демобилизации даже после 3 лет службы, а также вопросы ротации военнослужащих.