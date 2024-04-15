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Основные положения нового закона о мобилизации: что изменится
11 апреля Верховная Рада Украины приняла правительственный закон о мобилизации. Согласно регламенту и Конституции, документ должен подписать спикер ВРУ и передать его на подпись президенту. После этого через месяц закон вступает в силу. Delo.ua рассказывает об основных изменениях, предусматриваемых законом.
- Основные положения нового закона о мобилизации
- Украинцы за границей
- Мобилизация женщин
- Кто не подлежит призыву:
- Ограничения
Основные положения нового закона о мобилизации
- Мобилизации подлежат мужчины от 25 до 60 лет.
- Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет необходимо в течение 60 дней со дня вступления закона в силу обновить свои учетные данные (адрес проживания, номера контактных телефонов, электронная почта, если есть, и другие данные). Это можно сделать, посетив военный комиссариат, центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или через электронный кабинет призывника. Повестку через электронный кабинет получить невозможно.
- Лица, состоящие на военном учете, в добровольном порядке регистрируются в электронном кабинете.
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Во время действия военного положения военнообязанные должны иметь при себе военно-учетный документ (приписное удостоверение, военный билет или временное удостоверение военнообязанного) и предъявлять его по требованию полиции, работников ТЦК или пограничников. Те, кто проверяет документы, могут вести фото- и видеофиксацию этого процесса.
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Лицо, получившее повестку, должно явиться в определенный срок, указанный в повестке, в конкретный территориальный центр комплектования. Его отсутствие может быть оправдано серьезными причинами, такими как стихийное бедствие, болезнь или смерть близкого родственника. Если лицо не явилось в военкомат вовремя, тогда в течение трех дней необходимо предоставить объяснение ТЦК о причинах своего отсутствия.
- Лица, получившие 2-3 группу инвалидности после 24 февраля 2022 года, кроме военнослужащих подлежат повторному медицинскому осмотру для определения пригодности к службе.
- Лица с инвалидностью и находившиеся в плену имеют право на увольнение с военной службы, если они не изъявили желания продолжать военную службу.
- Добровольцы, которые самостоятельно придут в ТЦК для мобилизации без получения повестки, получат отсрочку сроком на два месяца для подготовки и решения личных дел.
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Осужденных к условному сроку могут призвать на военную службу, за исключением совершивших преступления против национальной безопасности Украины. Такие лица будут проходить военную службу в специализированных подразделениях воинских частей.
Украинцы за границей
- Паспорт и загранпаспорт военнообязанные смогут оформить, если будут иметь при себе военно-учетные документы.
- Без военно-учетных документов, украинцам могут ограничить консульские услуги для мужчин от 18 до 60 лет.
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Украинцам, постоянно проживающим за границей, также нужно стать на военный учет в Украине. Эту процедуру определяет Кабинет Министров.
Мобилизация женщин
- Женщины не подлежат обязательной мобилизации. Однако они могут стать на военный учет по желанию.
- Женщины, получившие медицинское или фармацевтическое образование и пригодные к службе по состоянию здоровья и возрасту, должны стать на военный учет.
Кто не подлежит призыву:
- Забронированные работники.
- Женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие по меньшей мере одного ребенка в возрасте до 18 лет.
- Лица, которые по решению ВЛК по состоянию здоровья или по возрасту не пригодны к военной службе.
- Многодетные родители, воспитывающие троих и более несовершеннолетних детей. Однако за исключением тех, кто находится в разводе и уже больше трех месяцев не платит алименты.
- Родители, опекуны, попечители, родители-воспитатели, приемные родители, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью или тяжело больного ребенка.
- Усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, патронатные воспитатели, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка.
- Родители, на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок с инвалидностью (1 или 2 группы).
- Лица, постоянно ухаживающие за больными женой или мужем, ребенком или родителями.
- Опекуны лица, которое по решению суда признано недееспособным.
- Лица, имеющие мужа или жену с инвалидностью 1 или 2 группы. Также с инвалидностью 3 группы, установленной в результате онкологического заболевания, отсутствия конечностей, психического расстройства или других паралитических синдромов.
- Лица, содержащие одного из своих родителей (или одного из родителей) жены или мужа с инвалидностью 1 или 2 группы.
- Лица, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка и имеющие мужа (жену), проходящую военную службу.
- Члены семей Героев Украины, погибших во время Революции достоинства.
- Лица, у которых погибли близкие родственники или пропали без вести во время проведения АТО, ООС, полномасштабной войны.
Кроме того, в законе прописан список государственных служащих, имеющих право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации.
Студенты
- Студенты профессиональных (профессионально-технических), профессиональных подготовительных и высших учебных заведений, которые изучают по дневной или дуальной форме обучения и получают уровень образования превышающий предыдущий, а также аспиранты и лица, принятые на стажировку.
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Научно-педагогические работники заведений высшей и профессиональной подготовки, научных учреждений и организаций, имеющих научную степень, и педагогические работники профессиональных (профессионально-технических) учреждений, профессиональной подготовки, общеобразовательных заведений, при условии, что они работают соответственно в высшей или профессиональной подготовке, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего образования на постоянной основе на рабочем месте не менее 0,75 ставки.
Родственники погибших
- Члены семей лиц, которым было присвоено звание Герой Украины за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение украинскому народу, продемонстрированное во время Революции Достоинства.
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Женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения АТО и отстаивания вооруженной агрессии против Украины во время полномасштабной войны.
Ограничения
С правительственного проекта закона народные депутаты убрали ограничения на выезд военнообязанных за границу. Кроме того, исключена норма о возможности ареста банковских счетов и других ценностей при уклонении от мобилизации.
В то же время, осталось ограничение на управление автомобилем, кроме случаев, когда установление такого ограничения лишает лицо основного источника дохода (например, мужчина работает водителем такси или водителем другого транспортного средства) или транспортное средство используется в связи с инвалидностью или пребыванием на содержании лица с инвалидностью 1, 2 группы, признанной в установленном порядке, или ребенка с инвалидностью. В противном случае работники ТЦК могут обращаться в суд, который примет окончательное решение в отношении лица, которое в срок не обновило данные. Такое дело будет рассматриваться в суде в течение 30 дней.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Как отмечалось выше, также существует норма об ограничении на консульские услуги для военнообязанных, которые находятся за границей и не обновили свои учетные данные. Таким образом, военнообязанные смогут оформить паспорт гражданина Украины или загранпаспорт в консульских учреждениях за границей только при наличии военного билета.
Другие наказания за уклонение от мобилизации и нарушения законодательства о военной службе прописаны в Административном и Уголовном кодексах. Народные депутаты в первом чтении поддержали законопроект №10379 с усилением этих наказаний.
Напомним, что Рада не поддержала поправку о демобилизации военных через 36 месяцев непрерывной службы. Из законопроекта о мобилизации исключили вопросы демобилизации даже после 3 лет службы, а также вопросы ротации военнослужащих.