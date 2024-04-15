Основні положення нового закону про мобілізацію: що зміниться

11 квітня Верховна Рада України ухвалила урядовий закон про мобілізацію. Згідно з регламентом і Конституцією, документ має підписати спікер ВРУ і передати його на підпис президенту. Після цього через місяць закон вступає в дію. Delo.ua розповідає про основні зміни, які предбачаються законом.

Основні положення нового закону про мобілізацію

Мобілізації підлягають чоловіки віком від 25 до 60 років.

Чоловікам віком від 18 до 60 років необхідно протягом 60 днів з дня набуття чинності закону оновити свої облікові дані (адреса проживання, номери контактних телефонів, електронна пошта, якщо є, та інші дані) . Це можна зробити відвідавши військовий комісаріат, центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) або через електронний кабінет призовника. Повістку через електронний кабінет отримати не можливо.

(адреса проживання, номери контактних телефонів, електронна пошта, якщо є, та інші дані) Це можна зробити відвідавши військовий комісаріат, центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) або через електронний кабінет призовника. Повістку через електронний кабінет отримати не можливо. Особи, які перебувають на військовому обліку, в добровільному порядку реєструються в електронному кабінеті.

Під час дії воєнного стану військовозобов'язані повинні постійно мати при собі військово-обліковий документ (приписне посвідчення, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного) та пред'являти його на вимогу поліції, працівників ТЦК чи прикордонників. Ті, хто перевіряє документи, можуть вести фото– та відеофіксацію цього процесу.



(приписне посвідчення, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного) та пред'являти його на вимогу поліції, працівників ТЦК чи прикордонників. Особа, яка отримала повістку, повинна з'явитися у визначений строк, який вказано у повістці, до конкретного територіального центру комплектування. Відсутність особи може бути виправдана серйозними причинами, як-от стихійне лихо, хвороба або смерть близького родича. Якщо особа не з'явилася у військкомат вчасно, тоді упродовж трьох днів необхідно надати пояснення ТЦК щодо причин своєї відсутності.



Відсутність особи може бути виправдана серйозними причинами, як-от стихійне лихо, хвороба або смерть близького родича. Якщо особа не з'явилася у військкомат вчасно, тоді упродовж трьох днів необхідно надати пояснення ТЦК щодо причин своєї відсутності. Особи, які отримали 2-3 групу інвалідності після 24 лютого 2022 року, окрім військовослужбовців, підлягають повторному медичному огляду для визначення придатності до служби.

Особи з інвалідністю та ті, хто був у полоні, мають право на звільнення з військової служби , якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу.

, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу. Добровольці, які самостійно прийдуть до ТЦК для мобілізації без отримання повістки, отримають відстрочку на строк два місяці для підготовки та вирішення особистих справ.

Засуджених до умовного терміну можуть призвати на військову службу, за винятком тих, хто вчинив злочини проти національної безпеки України. Такі особи будуть проходити військову службу у спеціалізованих підрозділах військових частин.



Українці за кордоном

Паспорт і закордонний паспорт військовозобов'язані зможуть оформити, якщо матимуть при собі військово-облікові документи.

військовозобов'язані зможуть оформити, якщо матимуть при собі військово-облікові документи. Без військово-облікових документів українцям можуть обмежити консульські послуги для чоловіків від 18 до 60 років.

Українцям, які постійно проживають за кордоном, також треба стати на військовий облік в Україні. Цю процедуру визначає Кабінет міністрів.



Мобілізація жінок

Жінки не підлягають обов'язковій мобілізації. Наразі вони можуть стати на військовий облік за бажанням.

Жінки, які здобули медичну або фармацевтичну освіту та придатні до служби за станом здоров'я і віком, повинні стати на військовий облік.

Хто не підлягає призову:

Заброньовані працівники.

Жінки та чоловіки, які самостійно виховують щонайменше одну дитину віком до 18 років.

Особи, які за рішенням ВЛК через стан здоров'я або за віком не придатні до військової служби.

Багатодітні батькі, які виховують трьох і більше неповнолітніх дітей. Однак за вийнятком тих, хто перебуває в розлученні і вже більше трьох місяців не сплачує аліменти.

Батьки, опікуни, піклувальники, батьки-вихователі, прийомні батьки, які виховують неповнолітню дитину з інвалідністю або тяжко хвору дитину.

Усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, які виховують неповнолітню дитину.

Батьки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина з інвалідністю (1 чи 2 групи).

Особи, які постійно доглядають за хворими дружиною чи чоловіком, дитиною або батьками.

Опікуни особи, яку за рішенням суду визнано недієздатною.

Особи, які мають чоловіка або дружину з інвалідністю 1 чи 2 групи. Також інвалідністю 3 групи, встановленої внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівок, психічного розладу або інших паралітичних синдромів.

Особи, які утримують одного зі своїх батьків (або одного з батьків) дружини чи чоловіка з інвалідністю 1 або 2 групи.

Особи, які виховують неповнолітню дитину та мають чоловіка або дружину, що проходить військову службу.

Члени сімей Героїв України, які загинули під час Революції гідності.

Особи, у яких загинули близькі родичі або зникли безвісти під час проведення АТО, ООС, повномасштабної війни.

Крім того, у законі прописаний перелік державних службовців, які мають право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації.

Здобувачі освіти

Студенти професійних (професійно-технічних), фахових підготовчих та вищих навчальних закладів, які вивчають за денною або дуальною формою навчання та отримують рівень освіти, що перевищує попередній, а також аспіранти та особи, які прийняті на стажування.

Науково-педагогічні працівники закладів вищої та професійної підготовки, наукових установ і організацій, які мають науковий ступінь, і педагогічні працівники професійних (професійно-технічних) закладів, фахової підготовки, загальноосвітніх закладів, за умови, що вони працюють відповідно у закладах вищої або професійної підготовки, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) або загальної освіти на постійній основі на робочому місці не менше, ніж 0,75 ставки.



Родичі загиблих

Члени сімей осіб, яким пісмертно було присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних принципів демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння українському народу, продемонстроване під час Революції Гідності.

Жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час проведення АТО та відстоювання збройної агресії проти України під час повномасштабної війни.



Обмеження

З урядового проєкту закону народні депутати прибрали обмеження на виїзд військовозобов'язаних за кордон. Крім того, виключена норма про можливість арешту банківських рахунків та інших цінностей у випадку ухилення від мобілізації.

Водночас, залишилося обмеження на керування автомобілем, крім випадків коли встановлення такого обмеження позбавляє особу основного джерела доходу (наприклад, чоловік працює водієм таксі або водієм іншого транспортного засобу) або транспортний засіб використовується у зв’язку з інвалідністю чи перебуванням на утриманні особи з інвалідністю 1, 2 групи, визнаної в установленому порядку, або дитини з інвалідністю. В іншому випадку працівники ТЦК можуть звертатися до суду, який прийме остаточне рішення щодо особи, яка в строк не обовила дані. Така справа буде розглядатися у суді протягом 30 днів.

Як зазначалось вище, є норма про обмеження на консульські послуги для військовозобов'язаних, які перебувають за кордоном і не оновили свої облікові дані. Таким чином, військовозобов'язані зможуть оформити паспорт громадянина України або закордонний паспорт у консульських установах за кордоном лише за наявності військового квитка.

Інші покарання за ухилення від мобілізації та порушення законодавства про військову службу прописані в Адміністративному та Кримінальному кодексах. Народніі депутати у першому читанні підтримали законопроєкт №10379 з посиленням цих покарань.

Нагадаємо, що Рада не підтримала поправку про демобілізацію військових через 36 місяців безперервної служби. Із законопроєкту про мобілізацію виключили питання щодо демобілізації навіть після 3 років служби, а також питання ротації військовослужбовців.