Звинувачують Путіна: ООН визнала удари РФ по енергетиці України воєнним злочином

Комісія ООН назвала воєнними злочинами атаки Росії по енергетичним об'єктам в Україні, а вище керівництво РФ визнали безпосередніми винуватцями цих ударів.

Як пише Dilo, про це йдеться в повідомленні Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування щодо України.

ООН звинувачує Росію

Зазначається, що атаки Росії були навмисними та відповідали державній політиці Кремля, спрямованій на позбавлення цивільного населення необхідних енергетичних ресурсів і заподіяння страждань.

Комісія дослідила наслідки атак із осені 2022 року, приділивши особливу увагу зимі 2025-2026 років.

Минулої зими, коли температура опускалася до -21 градуса, мільйони людей залишалися надовго без опалення, електрики, води та газу. Особливо постраждали літні люди й люди з обмеженою мобільністю.

За даними комісії, органи охорони здоров'я України документували смерті через низьку температуру в будинках і навіть лікарнях після атак РФ. Минулої зими до лікарень потрапляли пацієнти з обмороженнями та переохолодженням. Вони отримували ці травми вдома через відсутність опалення.

Винне вище керівництво РФ

Російські військові, що віддавали накази про ці удари, знали, що об'єкти теплопостачання є життєво необхідними для цивільного населення, особливо узимку, йдеться у звіті.

Найбільш відповідальними за удари по цивільній інфраструктурі України комісія назвала:

очільника Кремля Володимира Путіна,

ексміністра оборони Сергія Шойгу,

його наступника Андрія Бєлоусова,

начальника Генштаба Валерія Герасимова.

Крім того, напередодні зими Росія має намір продовжувати атаки. У доповіді згадується заява російського Міноборони від серпня, в якій Україні погрожують новими ударами по енергетичній інфраструктурі.

Реакція України

Міністерство закордонних справ відреагувало на висновок Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні.

"Росія свідомо перетворила холод і темряву на зброю проти цивільних українців. Мета цієї політики - позбавити їх життєво необхідного енергопостачання та завдати їм страждань", - наголошують в МЗС.

Там додали, що напередодні нової зими ці висновки особливо важливі. Вони нагадують міжнародній спільноті, що Росія й далі цілеспрямовано руйнує українську енергетичну інфраструктуру.

"Не можна допустити, щоб життя мільйонів людей знову опинилося під загрозою через холод і темряву", - зазначили в МЗС.

У відомстві закликали притягнути Росію до відповідальності за міжнародні злочини, вчинені під час повномасштабної війни, та посилити підтримку України.

Нагадаємо, лише протягом минулого тижня Росія цілеспрямовано атакувала українську енергетику та нафтогазовий сектор 126 разів. Загалом зафіксовано 235 інцидентів, які спричинили пошкодження енергетичної та нафтогазової інфраструктури.