Консульства України за кордоном припинили надавати послуги чоловікам призовного віку

З 23 квітня усі дипломатичні установи України за кордоном тимчасово призупинили усі консульські дії щодо для громадян України призовного віку.

Про це пише ZN.UA, посилаючись на лист за підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги, який є у розпорядженні редакції.

"З урахуванням пунктів 6 та 16 частини першої статті 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану", у зв’язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією РФ проти України, з метою недопущення уникнення громадянами України обов’язку з врегулювання питання військового обліку територіальними центрами комплектування й соціальної підтримки та наявності військово-облікових документів доручаю з 23.04.2024 тимчасово призупинити вчинення консульських дій за заявами громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років", – йдеться у листі.

Центр обслуговування громадян "Паспортний сервіс" опублікував на своїй сторінці у соцмережі повідомлення, в якому йдеться, що видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП "Документ" призупинено через технічні причини, а видача документів можлива лише дітям, до 12 років.

"Подача заяв-анкет на оформлення паспортних документів здійснюється у звичайному режимі. Видача паспортів можлива для дітей до 12 років, у звʼязку з відсутністю необхідності біометричної верифікації", - зазначили у центрі обслуговування.

У повідомленні вказано, що про поновлення роботи систем видачі документів закордонні філії повідомлять всіх клієнтів пізніше.

Як пояснює ситуацію МЗС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба написав, що коли чоловік призовного віку показує державі, що його не цікавить питання її виживання, то і вимагати від держави послуг права він не має.

"Як це виглядає зараз: чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює. (…) Саме тому я вчора доручив вжити заходів щодо відновлення справделивого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Це буде чесно", - написав Кулеба.

Кулеба додав, що обов'язок оновлювати свої документи в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію, а перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов'язків перед Батьківщиною.

Він додав, що невдовзі МЗС надасть уточнені роз'яснення щодо того, як чоловікам призовного віку отримати консульські послуги.

Закон про мобілізацію

Нагадаємо, 16 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, ухвалений Верховною Радою.

Згідно з законом, військовозобов'язаних українців за кордоном можуть обмежити у певних правах.

Йдеться про такі послуги:

Паспорт і закордонний паспорт військовозобов'язані зможуть оформити, якщо матимуть при собі військово-облікові документи.

Без військово-облікових документів українцям можуть обмежити консульські послуги для чоловіків від 18 до 60 років.

Українцям, які постійно проживають за кордоном, також треба стати на військовий облік в Україні. Цю процедуру визначає Кабінет міністрів.

Проте, слід зазначити, що після підписання Зеленським, закон вступить в силу лише через місяць.

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