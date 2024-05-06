Це не межа: вартість кави робуста сягнула 45-річного максимуму

Ціни на каву сорту робуста зросла на 16,8% до 193,65 центів США/фунт у квітні 2024 року, що є найвищим рівнем за 45 років, оскільки на ринку посилився дефіцит пропозиції.

Про це пише Вloomberg.

Повідомляється, що показник оптових цін ICO зріс на 17% протягом квітня до найвищого рівня з 1979 року.

Причиною цього є те, що В’єтнам — найбільший у світі виробник робусти стикається з труднощами після поганого врожаю як у минулому, так і в поточному сезонах.

Інфографіка: Міжнародна організація кави (ICO)

Ці проблеми можуть ще погіршитися, оскільки посуха та спека обпалюють кавові плантації В’єтнаму, виснажуючи воду для зрошення та стримуючи перспективи майбутнього врожаю 2024 року. Ф'ючерси в Лондоні зросли протягом п'яти з останніх шести місяців, що врешті-решт могло вплинути на витрати споживачів.

При цьому, як йдеться у звіті Міжнародної організації кави (ICO), експорт зелених зерен робусти зріс на 7,8% до 5,04 мільйона мішків у березні 2024 року з 4,68 мільйона мішків у березні 2023 року. Сукупний загальний обсяг за перші шість місяців кавового року 2023/24 зріс на 8,9%, до 25,16 мільйона мішків, як порівняно з 23,1 мільйонами мішків за перші шість місяців кавового 2022/23 року.

Враховуючи проблеми у В’єтнамі, основним експортером робусти в березні стала Бразилія, яка відвантажила 0,85 мільйона мішків порівняно з 0,11 мільйона мішків у березні 2023 року, тобто експорт зріс на 686,1%.

Додамо, сорт кави робуста використовується в купажах для еспресо та виробництві розчинної кави. Робуста значно поступається арабіці за смаковими якостями, але міцніша і дешевша за неї.

Зауважимо, що про значне здорожчання какао-бобів та кави попереджали ще у червні 2023 року: про це повідомляв європейських покупців один з найбільших виробників какао в Гані.

При цьому, 19 квітня ф’ючерси на какао в Нью-Йорку встановили новий рекорд, оскільки темпи переробки на шоколадних фабриках зберігаються, незважаючи на глобальну кризу пропозиції та рекордні ціни. Ціна на какао боби зросла на 5% і досягла історичного максимуму і складає 11 578 доларів за метричну тонну.

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