Ціни на какао сягнули нового історичного рекорду

Ф’ючерси на какао в Нью-Йорку встановили новий рекорд, оскільки темпи переробки на шоколадних фабриках зберігаються, незважаючи на глобальну кризу пропозиції та рекордні ціни.

Про це пише Вloomberg.

19 квітня ціна на какао боби зросла на 5% і досягла історичного максимуму і складає 11 578 доларів за метричну тонну.

Інфографіка Bloomberg/скріншот

Дані, оприлюднені у четвер після закриття ринку, показали, що переробка какао, за якої воно перетворюється на масло і порошок, які потім використовуються у кондитерських виробах, зросла майже на 4% у Північній Америці протягом першого кварталу цього року в порівнянні із аналогічним періодом у 2023 році.

Видання пише, що переробка какао в Європі впала приблизно на 2%, а в Азії знизилася ще більше. Ці дані надходять навіть тоді, коли ф’ючерсні ціни зросли більш ніж удвічі з початку 2024 року.

Окрім какао, подорожчали і кава арабіка - на 2,5% та цукор-сирець - на 0,6%.

Цьогорічний врожай како-бобів скоротиться

Що стосується нового урожаю, то Bloomberg повідомляє, що тепер увага зосереджена на Західній Африці, але регулятор Кот-д'Івуару очікує, що врожай в цьому сезоні скоротиться.

"Ситуація з поставками в Західній Африці залишається надзвичайно напруженою перед початком середнього врожаю наступного тижня", — йдеться в повідомленні.

Інші виробники, як-от Бразилія та Еквадор, прагнуть збільшити виробництво, але потрібно кілька років, перш ніж нові посаджені какао-дерева дадуть боби.

Міжнародна організація з виробництва какао прогнозує , що співвідношення запасів бобів до помелу цього сезону впаде до мінімуму за понад чотири десятиліття, а це відображає нестабільну позицію ринку.

Нагадаємо, влітку 2023 року один з найбільших виробників какао в Гані повідомив європейських покупців, про значне підвищення цін на какао-боби, оскільки продукція, вирощена відповідно до нових вимог ЄС (які гарантують, що продукти не вирощуються на території, де раніше були ліси), буде коштувати дорожче.

При цьому, 26 березня ф’ючерси на какао підскочили до безпрецедентної на той час позначки в 10 000 доларів за тону.

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