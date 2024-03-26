$10 тис за тонну: світові ціни на какао побили рекорд

Ф’ючерси на какао підскочили до безпрецедентної позначки в 10 000 доларів за тонну і продовжують зростати. Цього року вже спостерігається подвоєння цін, яке тягне за собою і здорожчання шоколаду та шоколадних виробів.

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Про це пише Bloomberg.

Видання вказує, що у вівторок ф’ючерси підскочили на 4,5% до 10 080 доларів за тонну — рівень, який ще кілька місяців тому здавався немислимим.

Повідомляється, що такі ціні пов’язані із поганим урожаєм ключових західноафриканських виробників, що підштовхнуло світ до третього поспіль річного дефіциту пропозиції. Галузь також бореться зі низькою прибутковістю фермерів, які вирощують какао, на фоні чого зростає побоювання щодо можливості отримати достатню кількість бобів.

Інфографіка Bloomberg/скріншот

Крім занепокоєння з приводу дефіциту фізичних поставок, тиск також зростає на фінансовому ринку, де деякі трейдери продають ф’ючерси, щоб застрахуватися від фізичних активів. Але поки вони чекають терміну дії контрактів, їм потрібні гроші, щоб погасити маржинальні вимоги щодо збитків, що також впливає на ціну.

"Коли ми маємо цю ціну, важко сказати, чи ці ціни виправдані. Кожного разу, коли на нашому ринку спостерігається падіння, здається, що він різко зростає, що більше пов’язано з рекламою, вони були чистими покупцями", — сказав Пол Джоулз , аналітик Rabobank у Лондоні.

Повідомляється, що така вартість какао може сприяти отриманню прибутку, оскільки цінова динаміка стала дуже стрімкою, проте існує ризик погіршення ситуації з постачанням. Правила Європейського Союзу, спрямовані на припинення продажу в магазинах продуктів, які знищують ліси, можуть ще більше ускладнити постачання виробникам шоколаду в ЄС.

Цьогорічний врожай како-бобів скоротиться

Що стосується нового урожаю, то Bloomberg повідомляє, що тепер увага зосереджена на Західній Африці, але регулятор Кот-д'Івуару очікує, що врожай в цьому сезоні скоротиться.

"Ситуація з поставками в Західній Африці залишається надзвичайно напруженою перед початком середнього врожаю наступного тижня", — йдеться в повідомленні.

Інші виробники, як-от Бразилія та Еквадор, прагнуть збільшити виробництво, але потрібно кілька років, перш ніж нові посаджені какао-дерева дадуть боби.

Міжнародна організація з виробництва какао прогнозує , що співвідношення запасів бобів до помелу цього сезону впаде до мінімуму за понад чотири десятиліття, а це відображає нестабільну позицію ринку.

Нагадаємо, влітку 2023 року один з найбільших виробників какао в Гані повідомив європейських покупців, про значне підвищення цін на какао-боби, оскільки продукція, вирощена відповідно до нових вимог ЄС (які гарантують, що продукти не вирощуються на території, де раніше були ліси), буде коштувати дорожче.

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