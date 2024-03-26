$10 тыс за тонну: мировые цены на какао побили рекорд

Фьючерсы на какао подскочили к беспрецедентной отметке в 10 000 долларов за тонну и продолжают расти. В этом году уже наблюдается удвоение цен, влекущее и удорожание шоколада и шоколадных изделий.

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Об этом пишет Bloomberg.

Издание указывает, что во вторник фьючерсы подскочили на 4,5% до 10 080 долларов за тонну — уровень, который несколько месяцев назад казался немыслимым.

Сообщается, что такие цены связаны с плохим урожаем ключевых западноафриканских производителей, что подтолкнуло мир к третьему годовому дефициту предложения. Отрасль также борется с низкой доходностью выращивающих какао фермеров, на фоне чего растет опасения относительно возможности получить достаточное количество бобов.

Инфографика Bloomberg/скриншот

Помимо беспокойства по поводу дефицита физических поставок давление также растет на финансовом рынке, где некоторые трейдеры продают фьючерсы, чтобы застраховаться от физических активов. Но пока они ждут срока действия контрактов, им нужны деньги, чтобы погасить маржинальные требования к убыткам, что также влияет на цену.

"Когда мы имеем эту цену, трудно сказать, оправданы ли эти цены. Каждый раз, когда на нашем рынке наблюдается падение, кажется, что он резко растет, что больше связано с рекламой, они были чистыми покупателями", - сказал Пол Джоулз, аналитик Rabobank в Лондоне

Сообщается, что такая стоимость какао может способствовать получению прибыли, поскольку ценовая динамика стала очень стремительной, однако существует риск ухудшения поставочной ситуации. Правила Европейского Союза, направленные на прекращение продажи в магазинах, уничтожающих леса, могут еще больше усложнить поставки производителям шоколада в ЕС.

Урожай како-бобов будет меньше

Что касается нового урожая, Bloomberg сообщает, что теперь внимание сосредоточено на Западной Африке, но регулятор Кот-д'Ивуара ожидает, что урожай в этом сезоне сократится.

"Ситуация с поставками в Западной Африке остается очень напряженной перед началом среднего урожая на следующей неделе", — говорится в сообщении.

Другие производители, например Бразилия и Эквадор, стремятся увеличить производство, но нужно несколько лет, прежде чем новые посаженные какао-дерева дадут бобы.

Международная организация по производству какао прогнозирует, что соотношение запасов бобов к помолу этого сезона упадет до минимума за более чем четыре десятилетия, а это отражает нестабильную позицию рынка.

Напомним, летом 2023 года один из крупнейших производителей какао в Гане сообщил европейским покупателям, о значительном повышении цен на какао-бобы, поскольку продукция, выращенная в соответствии с новыми требованиями ЕС (которые гарантируют, что продукты не выращиваются на территории, где раньше были леса), будет стоить подороже.

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