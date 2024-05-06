Это не предел: стоимость кофе робуста достигла 45-летнего максимума

Цены на кофе сорта робуста выросли на 16,8% до 193,65 центов США/фунт в апреле 2024 года, что является самым высоким уровнем за 45 лет, поскольку на рынке усилился дефицит предложения.

Об этом пишет Вloomberg.

Сообщается, что показатель оптовых цен ICO вырос на 17% в течение апреля до самого высокого уровня с 1979 года.

Причиной тому является то, что Вьетнам — крупнейший в мире производитель робусты сталкивается с трудностями после плохого урожая как в прошлом, так и в текущем сезонах.

Инфографика: Международная организация кофе (ICO)

Эти проблемы могут усугубиться, поскольку засуха и жара обжигают кофейные плантации Вьетнама, истощая воду для орошения и сдерживая перспективы будущего урожая 2024 года. Фьючерсы в Лондоне выросли в течение пяти из последних шести месяцев, что, в конце концов, могло повлиять на расходы потребителей.

При этом, как говорится в отчете Международной организации кофе (ICO), экспорт зеленых зерен робусты вырос на 7,8% до 5,04 миллионов мешков в марте 2024 года с 4,68 миллионов мешков в марте 2023 года. Совокупный общий объем за первые шесть месяцев кофейного года 2023/24 вырос на 8,9%, до 25,16 миллиона мешков по сравнению с 23,1 миллионами мешков за первые шесть месяцев кофейного 2022/23 года.

Учитывая проблемы во Вьетнаме, основным экспортером робусты в марте стала Бразилия, отгрузившая 0,85 миллиона мешков по сравнению с 0,11 миллиона мешков в марте 2023 года, то есть экспорт вырос на 686,1%.

Добавим, сорт робуста кофе используется в купажах для эспрессо и производстве растворимого кофе. Робуста значительно уступает арабике по вкусовым качествам, но прочнее и дешевле ее.

Заметим, что о значительном удорожании какао-бобов и кофе предупреждали еще в июне 2023: об этом сообщал европейских покупателей один из крупнейших производителей какао в Гане.

При этом 19 апреля фьючерсы на какао в Нью-Йорке установили новый рекорд, поскольку темпы переработки на шоколадных фабриках сохраняются, несмотря на глобальный кризис предложения и рекордные цены. Цена на какао бобы выросла на 5% и достигла исторического максимума и составляет 11578 долларов за метрическую тонну.

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