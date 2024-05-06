Україна увірвалася в п’ятірку найбільших експортерів замороженої малини до США

За підсумками останніх 12 місяців Україна увійшла до ТОП-5 найбільших постачальників замороженої малини на ринок США, обійшовши усіх неамериканських постачальників, крім Сербії. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

За даними порталу, з квітня 2023 по березень 2024 року включно Україна експортувала на американський ринок 265 тонн замороженої малини. Зокрема, наприкінці минулого року стався докорінний перелом від поодиноких пробних поставок до системного експорту партіями по 2-3 морських контейнери на місяць.

“Ще 10 років тому Україна практично не експортувала заморожену малину, на світовому ринку безроздільно панували США і Сербія. Лише у 2018-19 роках, тобто близько 5 років тому, Україна почала чинити якийсь вплив на світовий ринок малини, а вже сьогодні вона має реальні шанси претендувати на світове лідерство в цьому бізнесі”, – говорить економіст інвестиційного департаменту Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрій Ярмак.

Економіст також додав, що попри російську агресію, у 2024 році Україна залишається однією з небагатьох країн Європи, де площі під малиною не скоротилися, а потужності з переробки ягоди навіть збільшилися.

Ба більше, Україні вдалося обігнати за обсягом експорту на ринку США таких системних постачальників, як Бельгія, Франція, Китай і Марокко. Водночас Польща, яка активно “захищає” свій ринок від української малини, продовжує втрачати позиції i вже опустилася на 8-му позицію в рейтингу.

“Наразі одним із головних завдань ягідного бізнесу України є диверсифікація експорту з метою зниження залежності від поставок до Польщі. Тому зростання експорту замороженої малини в США є дуже позитивною тенденцією”, – зауважують аналітики.

Нагадаємо, що перші повідомлення про постачання української малини на ринки США та Канади з’явилися 2021 року. Уже тоді аналітики звертали увагу на перспективність цього напряму, оскільки майже 80% усієї імпортної виручки на глобальному ринку замороженої малини забезпечують саме США та Канада.

Уперше у ТОП-10 постачальників замороженої малини на ринок США Україна увійшла в серпні 2023 року. Потроївши експорт у першому півріччі, країна посіла 8 місце у рейтингу. Водночас за перші три квартали 2023 року Україна експортувала до Америки 84 тонни, що у 6 разів більше порівняно з попереднім роком.

Зазначимо, що США є другим найбільшим імпортером замороженої малини у світі після Німеччини. Аналітики стверджують, що Штати щорічно імпортують близько 45-50 тисяч тонн замороженої малини, а обсяги імпорту мають тенденцію до зростання.

Крім того, у 2023 році Україна вперше потрапила в число найбільших постачальників замороженої малини на ринок Канади. У порівнянні з 2022 роком поставки збільшились у 1,5 рази, що дало змогу Україні посісти шосте місце в рейтингу найбільших експортерів цієї ягоди.

Які ще ягоди експортує Україна

Незважаючи на військову агресію з боку Росії, українські компанії продовжують нарощувати присутність на світовому ринку ягід. Торік, за підсумками попередніх п'яти сезонів Україна стала чемпіоном світу з темпів нарощування експорту ягід серед усіх країн.

Зокрема, наша держава опинилась у ТОП-10 постачальників свіжої лохини на ринок Великої Британії за підсумками 2023 року. Загалом Київ поставив Лондону 390 тонн ягоди, що на 11% більше, ніж було в 2022 році. Британський ринок став п’ятим по величині ринком збуту для української лохини – після Польщі, Нідерландів, Грузії і Німеччини.

Окрім того, за підсумкам минулого року Україні увірвалася до ТОП-7 експортерів лохини в Китай. За 11 місяців 2023 року поставки заморожених фруктів і ягід з України в Китай зросли в 4,7 рази у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року, і стали рекордними за всю історію. Практично весь обсяг експорту в цій категорії припадає на поставки замороженої лохини.