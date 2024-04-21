Експорт українського меду в І кварталі зріс на 93%

У першому кварталі 2024 року експорт агропродовольчої продукції з України склав близько 6,5 млрд доларів, що на 4 % менше, ніж за аналогічний період минулого року. Проте, експорт меду значно зріс.

Про це повідомляє пресслужба Української асоціації аграрного експорту (УААЕ).

Згідно з даними останніх звітів, загальний обсяг експорту меду склав майже 23 тисячі тонн на суму 44 мільйони доларів, що на 93% більше порівняно з попередніми періодами. Водночас, експортна ціна на мед знизилася і наразі становить 1909 доларів за тонну.

Також в УААЕ відзначили збільшення виручки від експорту плодів, ягід і горіхів, яка зросла на 47% і склала 87 мільйонів доларів. Найбільш вигідними для експорту є волоські горіхи, заморожені ягоди і фрукти, а також яблука та груші.

Доходи України від продажу інших продуктів

Від продажу м'яса та субпродуктів на міжнародних ринках Україна заробила 243 мільйони доларів, що на 20% більше порівняно з попереднім періодом. Основну частину доходів принесло м'ясо птиці з обсягом експорту 112 тисяч тонн на суму 222 мільйони доларів.

Також значний приріст показав експорт готових та консервованих м'ясних продуктів, доходи від яких склали приблизно 13 мільйонів доларів, що у 2.5 раза вище.

Експорт молокопродуктів зазнав скорочення до 43 мільйонів доларів, що на 16% менше порівняно з попереднім роком. Основні товари цієї групи включають сухе та згущене молоко (16 мільйонів доларів), сири (11 мільйонів доларів), масло і молочні пасти (6 мільйонів доларів), а також незгущене молоко та вершки (5 мільйонів доларів).

Морозиво українського виробництва продемонструвало позитивну динаміку, доходи від продажу якого зросли на чверть і досягли 7 мільйонів доларів.

За поточний рік також було експортовано понад 15 тисяч тонн яєць на суму близько 17 мільйонів доларів. Втім, вартість цього експорту знизилася через падіння цін, що становило в середньому 1078 доларів за тонну або 28028 доларів за контейнер вагою 26 тонн.

Додамо, що президент Української зернової асоціації (УЗА) Микола Горбачов на конференції Black Sea Grain у Києві розповів, що до кінця травня Україна планує експортувати майже всі залишки зерна врожаю 2023 року. Він прогнозує, що це спричинить зростання цін на зерно на внутрішньому та світовому ринках.

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