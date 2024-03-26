Угорщина не відновлюватиме заборону на імпорт українського меду

Угорщина не запроваджуватиме знову заборону на імпорт меду з України, незважаючи на вимоги і протести виробників меду, оскільки одностороння заборона не мала позитивного впливу на ринок.

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Про це пише Reuters.

Міністр сільського господарства Іштван Надь сказав Reuters, що одностороння заборона імпорту не мала позитивного впливу на місцевий ринок, оскільки оптові закупівельні ціни зросли не настільки, як сподівалися місцеві фермери. В той час ця заборона завдала шкоди компаніям, які упаковували та експортували мед до ЄС.

За його словами, експортерам меду потрібен український мед, оскільки інакше вони не зможуть виконати контрактні поставки.

"Оскільки закриття (заборона) більше не могло підтримувати інтереси угорських бджолярів, воно не мало відчутного впливу, ми не хотіли створювати ще більших проблем... тому нам довелося знову відкрити наш ринок", — сказав Надь.

Повідомляється, що більшість імпорту меду в ЄС надходить з Китаю та України. При цьому, український імпорт становив 25% імпорту меду ЄС у січні-серпні 2023 року.

Видання пише, що угорські пасічники не вдоволені таким рішенням, оскільки поточні оптові закупівельні ціни на мед навіть не покривають витрат на його виробництво. Пасічники вважають, що найбільшою проблемою ринку окрім українського імпорту, є дешевий китайський мед, який також заполонив ринки ЄС.

"Ми хочемо... не допустити потрапляння українського меду на європейський чи принаймні угорський ринок за дешевими цінами, щоб захистити наш ринок, оскільки ціни застрягли (низькі) вже 2 роки", — сказав один із пасічників, який брав участь у протестах на кордоні з Україною.

19 квітня минулого року уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана ввів заборону на імпорт 25 сільськогосподарських продуктів з України, включаючи зерно, свинину, а також мед. 19 лютого він скасував заборону на імпорт меду, що викликало протести близько 22 000 бджолярів країни. В той же час, Угорщина не забороняла транзит цієї продукції своєю територією.

Єврокомісія розкритикувала такі кроки, назвавши односторонні дії держав-членів ЄС щодо торгівлі неприйнятними.

Для українських виробників меду відкрито ринок Китаю

Як повідомили у Державній служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, українські виробники меду отримали можливість постачати свою продукцію на ринок Китайської Народної Республіки.

Для відкриття ринку Україна та Китай провели всі етапи погодження сертифіката на експорт меду ще у 2019 році, але процедуру офіційно завершили лише в лютому 2024 року.

У відомстві зазначили, що ринок Китаю є дуже перспективним для експорту української продукції і його відкриття значно розширює можливості для вітчизняних виробників.

Джерело фото: ua.depositphotos.com