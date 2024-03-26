Венгрия не будет восстанавливать запрет на импорт украинского мёда

Венгрия не будет снова вводить запрет на импорт мёда из Украины, несмотря на требования и протесты производителей, поскольку односторонний запрет не оказал положительного влияния на рынок.

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Об этом пишет Reuters.

Министр сельского хозяйства Иштван Надь сказал Reuters, что односторонний запрет на импорт не оказал положительного влияния на местный рынок, поскольку оптовые закупочные цены выросли не настолько, как надеялись местные фермеры. В то время этот запрет нанес ущерб компаниям, которые упаковывали и экспортировали мёд в ЕС.

По его словам, экспортерам мёда требуется украинский мёд, поскольку иначе они не смогут выполнить контрактные поставки.

"Поскольку закрытие (запрет) больше не могло поддерживать интересы венгерских пчеловодов, оно не имело ощутимого влияния, мы не хотели создавать еще большие проблемы... поэтому нам пришлось вновь открыть наш рынок", — сказал Надь.

Сообщается, что большинство импорта мёда в ЕС поступает из Китая и Украины. При этом украинский импорт составил 25% импорта меда ЕС в январе-августе 2023 года.

Издание пишет, что венгерские пчеловоды не удовлетворены таким решением, поскольку текущие оптовые закупочные цены на мед даже не покрывают затрат на его производство. Пчеловоды считают, что наибольшей проблемой рынка кроме украинского импорта является дешевый китайский мёд, который также заполонил рынки ЕС.

"Мы хотим... не допустить попадания украинского мёда на европейский или по крайней мере венгерский рынок по дешевым ценам, чтобы защитить наш рынок, поскольку цены застряли (низкие) уже 2 года", — сказал один из пчеловодов, участвовавший в протестах на границе из Украины.

19 апреля прошлого года правительство премьер-министра Виктора Орбана ввело запрет на импорт 25 сельскохозяйственных продуктов из Украины, включая зерно, свинину, а также мёд. 19 февраля он отменил запрет на импорт мёда, что вызвало протесты около 22 тысяч пчеловодов страны. В то же время Венгрия не запрещала транзит этой продукции по своей территории.

Еврокомиссия раскритиковала такие шаги, назвав односторонние действия государств-членов ЕС по торговле неприемлемыми.

Для украинских производителей мёда открыт рынок Китая

Как сообщили в Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, украинские производители мёда получили возможность поставлять свою продукцию на рынок Китайской Народной Республики.

Для открытия рынка Украины и Китай провели все этапы согласования сертификата на экспорт мёда еще в 2019 году, но процедуру официально завершили в феврале 2024 года.

В ведомстве отметили, что рынок Китая очень перспективен для экспорта украинской продукции и его открытие значительно расширяет возможности для отечественных производителей.

Источник фото: ua.depositphotos.com