Украина представила принцип верификации экспорта зерна в соседние страны ЕС

Украина в соответствии с решением Европейской Комиссии разработала процедуру верификации экспорта кукурузы, рапса, подсолнечника и пшеницы в Польшу, Словакию, Венгрию, Болгарию и Румынию. Пока экспорт агропродукции в эти страны не происходит, пока не будет получено соответствующее согласование, сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Представленный механизм делает невозможным экспорт зерна из Украины в соседние страны ЕС без согласования страны-получателя, является максимально конструктивным и понятным, и учитывает интересы всех сторон, отмечает министр агрополитики Николай Сольский. Кроме того, Украина направила соседям предложения о том, как именно будет действовать новый механизм, и ожидает ответов и возможных вариантов решений. На сегодняшний день официальный ответ уже поступил от Румынии.

"Мы вводим внутреннюю процедуру верификации экспорта 4-х культур (кукуруза, рапс, подсолнечник, пшеница) в 5 стран ЕС. Эта процедура предусматривает выдачу лицензии от украинского правительства в течение 30-ти дней со дня получения заявки на экспорт. Соответствующее постановление правительства уже принято, поэтому экспорт в 5 стран без их согласования уже не происходит. В течение этих 30 дней Украина информирует Еврокомиссию и соответствующую страну о получении заявки на экспорт", - цитирует ведомство своего главу.

Министр также назвал переговоры ключом к успешному урегулированию ситуации и стабильности в аграрном секторе для каждой из заинтересованных стран.

Украина и ее соседи работают над разрешением "зернового" спора

Украина постепенно приближается к внедрению лицензирования и регулирования поставок агросырья в соседние страны ЕС, что позволит разрешить "зерновой" спор, который идет с весны 2023 года. Фермеры пяти восточноевропейских стран видят проблему в украинском зерне, которое с началом полномасштабной войны ввозится в ЕС без квот и пошлин.

Так, министр Николай Сольский 21 сентября провел телефонный разговор со своим польским коллегой Робертом Телусом, стороны договорились найти решение торгового спора, учитывающее интересы обеих стран. Также стороны договорились провести переговоры, позволяющие разработать принципы взаимодействия стран в вопросах агроэкспорта.

В этот же день министры сельского хозяйства Украины и Словакии договорились создать систему лицензирования торговли зерном, что позволит отменить запрет на импорт украинского зерна со стороны соседней страны. Важно уточнить, что Украина согласилась отозвать жалобу, ранее поданную в ВТО против Словакии.

Ранее Украина вступила в политический спор с соседними странами после того, как Польша, Венгрия и Словакия 15 сентября запретили импорт украинской агропродукции:

19 сентября премьер Денис Шмигаль сообщил, что Украина ограничит импорт овощей из Польши и Венгрии, если эти страны не отменят эмбарго на украинское зерно;



В тот же день президент Польши Анджей Дуда подтвердил одностороннее эмбарго на импорт украинского зерна. Он сравнил Украину с тонущим, объяснив, что "каждый, кто когда-то участвовал в спасении утопленника, знает, что он невероятно опасен, что он может затянуть себя на глубину";



20 сентября глава польского правительства Матеуш Моравецкий предостерег, что Польша наложит эмбарго на очередные агропродукты из Украины, если украинцы запретят ввоз польских овощей;



Кроме того, польский министр по делам Евросоюза Шимон Шинковский заявил о вероятном уменьшении поддержки Украины со стороны Польши из-за кризиса, вызванного импортом украинского продовольствия.



В четверг, 21 сентября, Николай Сольский и его польский коллега Роберт Телус договорились найти разрешение конфликтной ситуации вокруг экспорта зерна.

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