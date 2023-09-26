Україна презентувала принцип верифікації експорту збіжжя в сусідні країни ЄС

Україна відповідно до рішення Європейської Комісії розробила процедуру верифікації експорту кукурудзи, ріпаку, соняшнику і пшениці до Польщі, Словаччини, Угорщини, Болгарії та Румунії. Наразі експорт агропродукції до цих країн не відбувається, поки не буде отримане відповідне погодження, повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Представлений механізм унеможливлює експорт зерна з України до сусідніх країн ЕС без погодження країни-отримувача, є максимально конструктивним і зрозумілим, та враховує інтереси усіх сторін, зазначає міністр агрополітики Микола Сольський. Крім того, Україна надіслала країнам сусідам пропозиції про те, як саме діятиме новий механізм, та очікує відповідей і можливих варіантів рішень. На сьогодні офіційна відповідь вже надійшла від Румунії.

"Ми вводимо внутрішню процедуру верифікації експорту 4-х культур (кукурудза, ріпак, соняшник, пшениця) до 5-ти країн ЄС. Ця процедура передбачає видачу ліцензії від українського уряду протягом 30-ти днів з дня отримання заявки на експорт. Відповідна постанова уряду уже прийнята, тому експорт до 5-ти країн без їх погодження вже не відбувається. Протягом цих 30-ти днів Україна інформує Європейську комісію та відповідну країну про отримання заявки на експорт", - цитує відомство свого голову.

Міністр також назвав перемовини ключем до успішного врегулювання ситуації і стабільності в аграрному секторі кожної з зацікавлених країн.

Україна та її сусіди працюють над вирішенням "зернової" суперечки

Україна поступово наближається до впровадження ліцензування і регулювання поставок агросировини до сусідніх країн ЄС, що дозволить вирішити "зернову" суперечку, яка точиться з весни 2023 року. Фермери пяти східноєвропейських країн вбачають проблему в українському зерні, яке з початком повномасштабної війни ввозиться в ЄС без квот і мит.

Так, міністр Микола Сольський 21 вересня провів телефонну розмову з своїм польським колегою Робертом Телусом, сторони домовились знайти рішення торгової суперечки, яке враховуватиме інтереси обох країн. Також сторони домовились провести переговори, які дозволять розробити принципи взаємодії країн в питаннях агроекспорту.

В той же день міністри сільського господарства України та Словаччини домовилися створити систему ліцензування торгівлі зерном, що дасть змогу скасувати заборону на імпорт українського збіжжя зі сторони сусідньої країни. Важливо уточнити, що Україна погодилася зупинити скаргу, яку вона подала до СОТ проти Словаччини.

Раніше Україна вступила в політичну суперечку з сусідніми країнами після того як Польща, Угорщина та Словаччина 15 вересня заборонили імпорт української агропродукції:

19 вересня прем‘єр Денис Шмигаль повідомив, що Україна обмежить імпорт овочів із Польщі й Угорщини, якщо ці країни не скасують ембарго на українське зерно;



В той же день президент Польщі Анджей Дуда підтвердив одностороннє ембарго на імпорт українського збіжжя. Він порівняв Україну з потопаючим, пояснивши, що "кожен, хто колись брав участь у порятунку потопельника, знає, що він неймовірно небезпечний, що він може затягнути себе на глибину";



20 вересня глава польського уряду Матеуш Моравецький застеріг, що Польща накладе ембарго на чергові агропродукти з України, якщо українці заборонять ввезення польських овочів;



Крім того, польський міністр у справах Євросоюзу Шимон Шинковський заявив про вірогіднезменшення підтримки України з боку Польщічерез кризу, викликану імпортом українського продовольства.



У четвер, 21 вересня, Микола Сольський і його польський колега Роберт Телус домовилися знайти вирішення конфліктної ситуації щодо експорту зерна.

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