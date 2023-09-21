Зерно розбрату: Україна та Польща домовилися знайти рішення щодо експорту агропродукції

У четвер, 21 вересня, міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський провів телефонну розмову зі своїм польським колегою Робертом Телусом. Вони домовилися знайти вирішення конфліктної ситуації щодо експорту зерна.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що міністри обговорили ситуацію, а також пропозицію України щодо її врегулювання, та домовились знайти рішення, яке враховує інтереси обох країн.

"Сторони підтвердили тісні та конструктивні відносини, які ними багаторазово демонструвались та погодили, з урахуванням цього, виробити найближчим часом варіант взаємодії з питань експорту", - йдеться у повідомленні МінАПК.

У відомстві додають, що наступні переговори відбудуться в найближчі дні, під час яких буде обговорено підготовлені до того часу питання від обох сторін.

Також польська сторона вивчить український план експорту та підготує свої пропозиції до нього.

Як пише польське видання PAP міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус зауважив, що українське збіжжя має потрапляти до тих країн, до яких воно транспортувалося перед повномасштабною російською агресією, а не на ринки сусідніх країн ЄС.

Тому, на його думку, на рівні Євросоюзу потрібно опрацювати механізми, згідно з якими українські агропродукти потраплятимуть на ринки третіх країн.

“Ці інструменти та механізми не можуть мати тимчасовий характер. Нам потрібні довгострокові рішення, також на період після очікуваного вступу України до ЄС”,- констатував Телус.

Конфлікт довкола експорту української агропродукції між Україною та Польшею

Польський міністр сільського господарства Роберт Телус заявив, що Польща не пустить Україну до Євросоюзу, якщо не буде вирішено питання експорту зерна, так як польське сільське господарство ніколи не переможе українське АПК.

Раніше Єврокомісія вирішила не продовжувати після 15 вересня заборону на імпорт української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Вона була запроваджена 2 травня замість відповідних односторонніх обмежувальних заходів у цих країнах, які Єврокомісія свого часу розкритикувала як неприйнятні.

Необхідність таких обмежень п'ять країн Євросоюзу пояснювали тим, що надлишок українського зерна на ринку знижує ціни на місцеву сільгосппродукцію, що впливає на доходи місцевих фермерів.

Польща, яка найбільш жорстко вимагала від ЄС залишити заборону й після 15 вересня, вирішила відразу ж запровадити свою національну заборону на ввезення української агропродукції.

У відповідь на це Київ вирішив подати позов до Світової організації торгівлі СОТ) та погрожує запровадити ембарго на польську цибулю, помідори, капусту та яблука.

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