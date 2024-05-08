НБУ оштрафував банки та фінансові установи майже на 20 млн грн

Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, у квітні 2024 року застосував до двох банків та шести небанківських фінансових установ заходи впливу.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Загальна сума штрафів становить 19 504 436 грн.

Так, регулятор оштрафував АТ "БАНК 3/4" на 10 000 000,00 грн за неналежне виконання банком обов’язку забезпечувати моніторинг фінансових операцій клієнта на предмет відповідності фінансових операцій.

Крім того, АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" отримав письмове застереження за порушення вимог подання додаткової інформації.

Також ТОВ "ФК "МОНБЛАН ФІНАНС" анулювали ліцензії на діяльність фінансової компанії з правом надання фінансових послуг, а саме надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг, за порушення вимог порядку організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

ТОВ "ФК "ФЕНІКС" отримав від НБУ штраф у розмірі 6 326 100,00 грн за порушення обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

ТОВ "1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ" оштрафовано на 2 328 336,00 грн за неналежне виконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

Також ТОВ "ФК АКТІВІТІС" отримав штраф у розмірі 595 000,00 грн, а ПрАТ " СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ" штраф у розмірі 255 000,00 грн та письмове застереження.

Нагадаємо, Національний банк України скасував реєстрацію участі ТОВ "ФК "Елаєнс" (ТМ Fondy) у платіжних системах через загрозу національній безпеці України.

Зауважимо, кількість учасників небанківського фінансового ринку у березні 2024 року зменшилась до 1056, на ринку з'явилися два нових гравці та шість - залишили ринок. Кількість банків залишилася незмінною – 63.