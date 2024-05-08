НБУ оштрафовал банки и финансовые учреждения почти на 20 млн грн

Национальный банк Украины за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов в апреле 2024 года применил к двум банкам и шести небанковским финансовым учреждениям меры влияния.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Общая сумма штрафов составляет 19504436 грн.

Да, регулятор оштрафовал АО "БАНК 3/4" на 10 000 000,00 грн. за ненадлежащее исполнение банком обязанности обеспечивать мониторинг финансовых операций клиента на предмет соответствия финансовых операций.

Кроме того, АО "УНИВЕРСАЛ БАНК" получил письменную оговорку за нарушение требований предоставления дополнительной информации.

Также ООО "ФК "МОНБЛАН ФИНАНС" аннулировали лицензии на деятельность финансовой компании с правом предоставления финансовых услуг, а именно предоставление средств и банковских металлов в кредит, факторинг, за нарушение требований порядка организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора по вопросам реализации и мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

ООО ФК "ФЕНИКС" получил от НБУ штраф в размере 6326100,00 грн за нарушение обязанности обеспечить надлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга.

ООО "1 БЕЗОПАСНОЕ АГЕНТСТВО НЕОБХОДИМЫХ КРЕДИТОВ" оштрафовано на 2 328 336,00 грн за ненадлежащее исполнение обязанности обеспечить надлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга.

Также ООО "ФК АКТИВИТИС" получил штраф в размере 595 000,00 грн, а ЧАО " СК "АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЯ" штраф в размере 255 000,00 грн и письменная оговорка.

Напомним, Национальный банк Украины отменил регистрацию участия ООО "ФК "Элайенс" (ТМ Fondy) в платежных системах из-за угрозы национальной безопасности Украины.

Отметим, количество участников небанковского финансового рынка в марте 2024 года уменьшилось до 1056, на рынке появились два новых игрока и шесть – покинули рынок. Количество банков осталось неизменным – 63.