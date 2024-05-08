- Категория
- Финансы
- Дата публикации
-
НБУ оштрафовал банки и финансовые учреждения почти на 20 млн грн
Национальный банк Украины за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов в апреле 2024 года применил к двум банкам и шести небанковским финансовым учреждениям меры влияния.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Общая сумма штрафов составляет 19504436 грн.
Да, регулятор оштрафовал АО "БАНК 3/4" на 10 000 000,00 грн. за ненадлежащее исполнение банком обязанности обеспечивать мониторинг финансовых операций клиента на предмет соответствия финансовых операций.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Кроме того, АО "УНИВЕРСАЛ БАНК" получил письменную оговорку за нарушение требований предоставления дополнительной информации.
Также ООО "ФК "МОНБЛАН ФИНАНС" аннулировали лицензии на деятельность финансовой компании с правом предоставления финансовых услуг, а именно предоставление средств и банковских металлов в кредит, факторинг, за нарушение требований порядка организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора по вопросам реализации и мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).
ООО ФК "ФЕНИКС" получил от НБУ штраф в размере 6326100,00 грн за нарушение обязанности обеспечить надлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга.
ООО "1 БЕЗОПАСНОЕ АГЕНТСТВО НЕОБХОДИМЫХ КРЕДИТОВ" оштрафовано на 2 328 336,00 грн за ненадлежащее исполнение обязанности обеспечить надлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга.
Также ООО "ФК АКТИВИТИС" получил штраф в размере 595 000,00 грн, а ЧАО " СК "АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЯ" штраф в размере 255 000,00 грн и письменная оговорка.
Напомним, Национальный банк Украины отменил регистрацию участия ООО "ФК "Элайенс" (ТМ Fondy) в платежных системах из-за угрозы национальной безопасности Украины.
Отметим, количество участников небанковского финансового рынка в марте 2024 года уменьшилось до 1056, на рынке появились два новых игрока и шесть – покинули рынок. Количество банков осталось неизменным – 63.