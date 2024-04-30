НБУ виключив Fondy з реєстру платіжних систем через загрозу національній безпеці

Національний банк України скасував реєстрацію участі ТОВ "ФК "Елаєнс" (ТМ Fondy) у платіжних системах через загрозу національній безпеці України.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що відповідно до Реєстру платіжної інфраструктури ТОВ “ФК “Елаєнс” є непрямим учасником міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard, діє під брендом (торговельною маркою) “Fondy” та має ліцензію на надання фінансових платіжних послуг.

"Протягом лютого – квітня 2024 року Національний банк України отримав від правоохоронних органів інформацію, що діяльність ТОВ “ФК “Елаєнс” містить ризики виникнення загроз національній безпеці України. Для перевірки та підтвердження отриманих даних Національний банк звернувся із уточнюючим запитом до державного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями та отримав від нього документально підтверджену інформацію про те, що діяльність учасника міжнародної платіжної системи містить ризики виникнення загроз національній безпеці України", - зауважують у регуляторі.

У зв’язку з цим НБУ скасував реєстрацію ТОВ “ФК “Елаєнс” як непрямого учасника міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard.

Найбільший банк Грузії отримав дозвіл на купівлю українського Fondy

25 квітня Антимонопольний комітет України дозволив найбільшому банку Грузії TBC купити український платіжний сервіс Fondy.

"Надано дозвіл на набуття компанією TBC Bank Group PLC (м. Лондон, Англія) [через підконтрольну компанію TBC International Holdings Limited (м. Лондон, Велика Британія)] контролю над компанією Fondy Payments Ltd (м. Дублін, Ірландія) та ТОВ "Фінансова Компанія "Елаєнс"", - йдеться в повідомленнях.

Таким чином, угода буде оформлена через придбання лондонською TBC International Holdings Limited ("дочка" TBC Bank Group) української фінансової компанії "Елаєнс" та ірландської фірми Fondy Payments Ltd.

Нагадаємо, попередню угоду між Fondy та TCP Bank Group підписали ще у грудні 2023 року. Вже у лютому 2024 року TBC Bank Group вперше звернулася до АМКУ із заявою на придбання платіжного сервісу Fondy. Але заяву повернули через невідповідність вимогам. В березні компанія надіслала регулятору повторний запит. Попередня сума угоди, яка обговорюється, складає 5 млн доларів.

ДОВІДКА:

“Fondy” є торговельною маркою, яка відповідно до даних з Державного реєстру торговельних марок зареєстрована 10.08.2015, яку з 21.09.2015 використовує ТОВ “ФК “Елаєнс” під час надання своїх послуг.

Власником зазначеної торговельної марки є компанія “В енд А Холдінг ГмбХ” (Австрія). Прямим учасником (розмір частки становить 95%) та директором компанії “В енд А Холдінг ГмбХ” (Австрія) є Вагоровська Валерія Валеріївна.

За результатами діяльності як непрямого учасника міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard частка ТОВ “ФК “Елаєнс” за січень-лютий 2024 року серед непрямих учасників карткових платіжних систем становила 21,82% від кількості та 9,35% від суми операцій з платіжними картками, здійснених непрямими учасниками.

Водночас частка компанії в загальному обсягу операцій небанківських надавачів платіжних послуг коливалася на рівні ~ 2%.

Нагадаємо, кількість учасників небанківського фінансового ринку у березні 2024 року зменшилась до 1056, на ринку з'явилися два нових гравці та шість - залишили ринок. Кількість банків залишилася незмінною – 63.