Страховика через відмову у перевірці позбавили ліцензій

Національний банк ухвалив рішення анулювати страховику "Гамайун" усі ліцензії та звернутися до суду із заявою про відкриття ліквідаційної процедури.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Зазначається, що регулятор 25 квітня ухвалив рішення № 128-рш про застосування до ТДВ "Страхова компанія "Гамайун" заходу впливу у вигляді анулювання ліцензій з подальшим зверненням до суду із заявою про відкриття ліквідаційної процедури.

Як повідомляють в НБУ, відповідне рішення ухвалено у зв’язку з відмовою товариства в проведенні перевірки.

"Національний банк у грудні 2023 року – січні 2024 року намагався провести планову інспекційну перевірку цієї страхової компанії. Фахівці департаменту інспектування НБУ зафіксували факт відмови СК від проведення перевірки", - підкреслюють в НБУ.

Крім того, страховик не забезпечив надання інформації, пояснень, документів щодо предмета перевірки. Це унеможливило здійснення Національним банком планової інспекційної перевірки ТДВ "СК "Гамайун".

В НБУ нагадують , що відмова небанківської фінансової установи в проведенні перевірки, зокрема ненадання документів, інформації щодо предмета перевірки, є підставою для застосування заходу впливу у вигляді відкликання (анулювання) ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг.

Рішення про застосування заходу впливу набирає чинності з 26 травня.

Нагадаємо, раніше Національний банк України вирішив анулювати ліцензії та звернутися до суду із заявою про відкриття ліквідаційної процедури ТДВ "Страхова компанія "Прем’єр Гарант Профі".

НБУ планує оновити вимоги до страховиків

Національний банк України розробив і виносить на публічне обговорення документ, що встановлює критерії для страхових компаній-нерезидентів, які бажають провадити страхову діяльність в Україні.

Цей документ був створений для того, аби втілити в життя вимоги закону України "Про страхування". Він передбачає, що фінустанова:

Матиме рейтинг фінансової надійності (стабільності) на рівні не нижче за інвестиційний, присвоєний міжнародною рейтинговою агенцією. Це "В+" (A.M. Best, США), Baa3 (Moody's Investors Service, США), "BBB-" (Standard & Poor's, США), "BBB-" (Fitch Ratings, Велика Британія).

Займатиметься перестрахувальною діяльністю без необхідності відповідати зазначеним критеріям рейтингу, якщо компанія відповідає певним вимогам закону про страхування та має не менше трьох років досвіду в сфері страхування (перестрахування).

Додамо, що 16 лютого НБУ впровадив додаткові вимоги до діяльності страховиків, кредитних спілок, а також надавачів фінансових послуг, які торгують готівковою валютою. Зокрема, для страховиків установлюються додаткові обмеження на окремі види прийнятних активів, що враховуються для виконання нормативів.