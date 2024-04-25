НБУ планує послабити валютні обмеження для обслуговування старих боргів

Національний банк України вивчає можливість послабити валютні обмеження та дозволити виведення валюти для обслуговування старих зовнішніх боргів компаній.

Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний під час сьогоднішнього брифінгу, пише "Економічна правда".

За словами Пишного, в Нацбанку бачать достатні передумови для продовження валютної лібералізації відповідно до затвердженої спільно з МВФ стратегії. Ця стратегія побудована на досягненні певних критеріїв, а не календарного графіку.

"Ми бачимо підстави для завершення першого етапу лібералізації, що передбачає послаблення обмежень на нові дивіденди, скасування заборони на імпорт послуг та валютну лібералізацію для можливості обслуговування старих боргів", - зазначив очільник НБУ.

Він додав, що Нацбанк вже на фінальному етапі калібрування відповідних рішень і найближчим часом оголосить про них.

Відомо, що наразі через війну діють жорсткі валютні обмеження, зокрема заборона для приватного бізнесу переказувати валюту за кордон для погашення зовнішніх боргів. Зняття цих обмежень дозволить великим компаніям обслуговувати свої зовнішні кредити та єврооблігації

НБУ ще формує передумови для подальшого пом'якшення валютних обмежень

Попри війну в Україні вдалося стабілізувати валютний ринок, зміцнити довіру до гривні, забезпечити зниження інфляції та збільшити міжнародні резерви, проте передумови для переходу до наступного етапу пом'якшення валютних обмежень ще формуються.

Водночас завдяки підтримці західних партнерів вдалося стабілізувати валютний ринок, зміцнити довіру до гривні, забезпечити зниження інфляції та збільшити міжнародні резерви, тому у 2023 році економіка повернулася до відновлення. Цьому також сприяли висока адаптивність бізнесу й населення та значні врожаї.

Варто зазначити, що український бізнес висловив потребу в пом'якшенні діючих валютних обмежень.