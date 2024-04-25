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Экономика
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НБУ планирует ослабить валютные ограничения для обслуживания старых долгов

НБУ планирует ослабить валютные ограничения для обслуживания старых долгов
НБУ планирует ослабить валютные ограничения

Национальный банк Украины изучает возможность ослабить валютные ограничения и разрешить вывод валюты для обслуживания старых внешних долгов компаний.

Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный во время сегодняшнего брифинга, пишет "Экономическая правда".

По словам Пышного, в Нацбанке видят достаточные предпосылки для продолжения валютной либерализации в соответствии с утвержденной совместно с МВФ стратегией. Эта стратегия выстроена на достижении определенных критериев, а не календарного графика.

"Мы видим основания для завершения первого этапа либерализации, предусматривающего ослабление ограничений на новые дивиденды, упразднение запрета на импорт услуг и валютную либерализацию для возможности обслуживания старых долгов", - отметил глава НБУ.

Он добавил, что Нацбанк уже на финальном этапе калибровки соответствующих решений и в ближайшее время объявит о них.

Известно, что из-за войны войны действуют жесткие валютные ограничения, в частности запрет для частного бизнеса переводить валюту за границу для погашения внешних долгов. Снятие этих ограничений позволит крупным компаниям обслуживать свои внешние кредиты и еврооблигации.

НБУ еще формирует предпосылки для дальнейшего смягчения валютных ограничений

Несмотря на войну, в Украине удалось стабилизировать валютный рынок, укрепить доверие к гривне, обеспечить снижение инфляции и увеличить международные резервы, однако предпосылки для перехода к следующему этапу смягчения валютных ограничений еще формируются.

В то же время, благодаря поддержке западных партнеров удалось стабилизировать валютный рынок, укрепить доверие к гривне, обеспечить снижение инфляции и увеличить международные резервы, поэтому в 2023 году экономика вернулась к восстановлению. Этому способствовали также высокая адаптивность бизнеса и населения и значительные урожаи.

Стоит отметить, что украинский бизнес выразил необходимость в смягчении действующих валютных ограничений.

Автор:
Татьяна Гойденко