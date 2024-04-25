НБУ планирует ослабить валютные ограничения для обслуживания старых долгов

Национальный банк Украины изучает возможность ослабить валютные ограничения и разрешить вывод валюты для обслуживания старых внешних долгов компаний.

Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный во время сегодняшнего брифинга, пишет "Экономическая правда".

По словам Пышного, в Нацбанке видят достаточные предпосылки для продолжения валютной либерализации в соответствии с утвержденной совместно с МВФ стратегией. Эта стратегия выстроена на достижении определенных критериев, а не календарного графика.

"Мы видим основания для завершения первого этапа либерализации, предусматривающего ослабление ограничений на новые дивиденды, упразднение запрета на импорт услуг и валютную либерализацию для возможности обслуживания старых долгов", - отметил глава НБУ.

Он добавил, что Нацбанк уже на финальном этапе калибровки соответствующих решений и в ближайшее время объявит о них.

Известно, что из-за войны войны действуют жесткие валютные ограничения, в частности запрет для частного бизнеса переводить валюту за границу для погашения внешних долгов. Снятие этих ограничений позволит крупным компаниям обслуживать свои внешние кредиты и еврооблигации.

НБУ еще формирует предпосылки для дальнейшего смягчения валютных ограничений

Несмотря на войну, в Украине удалось стабилизировать валютный рынок, укрепить доверие к гривне, обеспечить снижение инфляции и увеличить международные резервы, однако предпосылки для перехода к следующему этапу смягчения валютных ограничений еще формируются.

В то же время, благодаря поддержке западных партнеров удалось стабилизировать валютный рынок, укрепить доверие к гривне, обеспечить снижение инфляции и увеличить международные резервы, поэтому в 2023 году экономика вернулась к восстановлению. Этому способствовали также высокая адаптивность бизнеса и населения и значительные урожаи.

Стоит отметить, что украинский бизнес выразил необходимость в смягчении действующих валютных ограничений.