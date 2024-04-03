Предпосылки для дальнейшего смягчения валютных ограничений еще формируются, - НБУ

В Украине, несмотря на войну, удалось стабилизировать валютный рынок, укрепить доверие к гривне, обеспечить снижение инфляции и увеличить международные резервы. Как отметили в Нацбанке, предпосылки для перехода к следующему этапу смягчения валютных ограничений еще не формируются.

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Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, передает пресс-служба регулятора.

По его словам, полномасштабное вторжение РФ в 2022 году повлекло за собой стремительный рост цен в Украине и падение экономики, а также существенное увеличение расходов госбюджета.

"Чтобы предотвратить панику, НБУ в первые часы военного положения зафиксировал официальный курс, отказавшись от классического инфляционного таргетирования", - напомнил Николайчук.

Также в июне 2022 года НБУ существенно повысил учетную ставку, чтобы не допустить валютный кризис.

В то же время, благодаря поддержке западных партнеров удалось стабилизировать валютный рынок, укрепить доверие к гривне, обеспечить снижение инфляции и увеличить международные резервы, поэтому в 2023 году экономика вернулась к восстановлению. Этому способствовали также высокая адаптивность бизнеса и населения и значительные урожаи.

"Достигнутые результаты позволили НБУ перейти к снижению учетной ставки, ввести режим управляемой гибкости курса и смягчать валютные ограничения. НБУ уже реализовал большую часть мер первого этапа Дорожной карты смягчения валютных ограничений. Предпосылки для перехода ко второму этапу еще формируются", – сказал Николайчук.

Он отметил, что смягчение ограничений и ощутимое снижение учетной ставки за последние 9 месяцев поддерживают восстановление экономики.

"Банковский сектор остается ликвидным и прибыльным, несмотря на введение налога на сверхприбыль и снижение учетной ставки. Банки соблюдают требования к капиталу, а уровень неработающих кредитов постепенно снижается", - подчеркнул Николайчук.

Он добавил, что банки постепенно расширяют кредитование бизнеса, хотя основная часть кредитов по-прежнему сосредоточена в государственных программах.

В настоящее время НБУ вместе с партнерами работает над Стратегией развития кредитования, чтобы предоставить дополнительный толчок этому процессу.

Украинский бизнес нуждается в смягчении валютных ограничений

Украинский бизнес выразил необходимость смягчения действующих валютных ограничений.

Наиболее существенными потребностями для бизнеса в контексте возможного смягчения ограничений оказались оплата услуг, выплата дивидендов нерезидентам и повышение лимитов на операции с использованием гривневых корпоративных платежных карт за пределами Украины.

Напомним, что правление Национального банка Украины 29 июня 2023 утвердило стратегию смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию, поскольку подготовка этого документа была одним из структурных маяков МВФ.

В целях защиты международных резервов и стабилизации валютного рынка, Национальный банк Украины внес коррективы в действующие валютные ограничения. С 21 февраля вступили в силу новые правила покупки валюты бизнесом и валютного контроля за экспортными операциями.