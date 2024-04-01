Впервые за пять месяцев бизнес улучшил оценки своей деятельности

В марте бизнес положительно оценил текущие результаты своей деятельности после пяти месяцев негативных ожиданий. Сдерживающими факторами остаются усиление обстрелов критически важных объектов, риск недостаточности международного финансирования и блокада западной границы.

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Об этом говорится в ежемесячном опросе предприятий Украины за март 2024 года, сообщает пресс-служба НБУ.

Так, индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который Национальный банк рассчитывает ежемесячно, в марте 2024 года вырос до 52.0 с 47.5 в феврале, превысив нейтральный уровень (50 пунктов).

Улучшению настроений респондентов всех секторов экономики способствовали наращивание морских и железнодорожных перевозок, сохранение устойчивой ситуации на валютном рынке, низкие инфляционные ожидания и сезонное оживление деловой активности.

В то же время, сдерживающими факторами остаются усиление обстрелов критически важных объектов, риск недостаточности международного финансирования и блокада западной границы.

Какая ситуация в разных отраслях экономики

Как отмечают в НБУ, предприятия торговли остаются наиболее оптимистичными среди других секторов: второй месяц подряд они положительно оценили результаты своей деятельности благодаря наращиванию морских и железнодорожных перевозок, замедлению инфляции и устоявшемуся потребительскому спросу: секторальный индекс в марте вырос до 55.1 с 50.1 в феврале.

"Торговые компании были настроены на дальнейшее увеличение объемов товарооборота и объемов закупки товаров для продажи, а также усилили положительные оценки увеличения запасов/остатков товаров для продажи. Респонденты прогнозировали рост стоимости товаров, закупленных для продажи, и сохранили оценки уменьшения торговой маржи", – подчеркивают в НБУ.

Кроме того, предприятия промышленности положительно оценили результаты своей деятельности на ближайшую перспективу, учитывая устойчивый потребительский спрос, устойчивую ситуацию на валютном рынке и низкие инфляционные ожидания: секторальный индекс в марте составил 51.0 (в феврале – 48.3).

"Респонденты были оптимистично настроены по объемам изготовленной продукции и объемам новых заказов на продукцию, в том числе экспортных. Оценки по уменьшению объемов незавершенного производства вплотную приблизились к нейтральному уровню, по остаткам готовой продукции - впервые за три месяца улучшились до положительного уровня. Одновременно промышленники пом. отрицательные оценки относительно запасов сырья и материалов", - отмечают в регуляторе.

Также предприятия строительства существенно улучшили оценки экономических результатов своей деятельности, учитывая бюджетное финансирование на восстановление инфраструктуры и благоприятные погодные условия: секторальный индекс составил 53.5 по сравнению с 43.7 в феврале.

"Респонденты ожидали роста объемов строительства, новых заказов, закупки сырья и материалов, а также прогнозировали увеличение закупки услуг подрядчиков, несмотря на сохранение негативных оценок по их доступности и стоимости", - отмечают в НБУ.

Там добавляют, что предприятия сферы услуг впервые с октября 2021 предоставили оптимистичные оценки относительно своих экономических перспектив благодаря налаживанию логистических цепей и оживлению спроса: секторальный индекс составил 50.6 по сравнению с 45.3 в феврале.

"В отличие от предыдущих месяцев респонденты ожидали роста объемов новых заказов, предоставленных услуг, а также услуг в процессе выполнения", - сообщают в НБУ.

Бизнес прогнозирует рост цен

Как отмечают в НБУ, на фоне усиления темпов роста закупочных цен предприятия всех участвующих в опросе секторов ожидали дальнейшего подорожания собственной продукции/услуг.

"Оценки по занятости несколько улучшились, но остались неоднородными. Если руководители предприятий строительства и торговли были настроены на незначительное увеличение численности работников, то респонденты промышленности и сферы услуг продолжали ожидать сокращения персонала», – резюмируют в НБУ.

Оптимизм возвращается

Несмотря на проблемы поиска работников, удорожание сырья и физическую угрозу, украинский бизнес с оптимизмом смотрит в будущее и инвестирует в свое развитие или восстановление.

Так, 44% опрошенных предприятий готовы инвестировать в собственное развитие или возобновление в 2024 году. Это одни из лучших показателей с 2011 года: больше планов на инвестиции в бизнес было только в 2018 - 2020 годах.

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